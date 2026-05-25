Sheinbaum aclara citatorios de FGR a Maru Campos y Rubén Rocha; "no es imputación"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que los citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, forman parte de las investigaciones que la propia fiscalía realiza.

En su conferencia desde Palacio Nacional, la mandaria afirmó que las citaciones a ambos gobernadores no significa que sean culpable de algún delito, sino que son procedimientos como parte de las indagatorias que la FGR abrió por la presencia de agentes de la CIA en el caso de Chihuahua y por la acusación de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado en el caso de Sinaloa.

"Entre muchas investigaciones, la fiscalía tiene dos investigaciones. Una el caso de Chihuahua de la presencia de agentes extranjeros (...), y ha entrevistado a varios de la fiscalía de Chihuahua, en fin, por lo que hemos visto tiene varias entrevistas. Y como parte de los procedimiento entiendo que llamó también a la gobernador a una entrevista, no quiere decir que esté imputada, sino sencillamente, por lo que informó la fiscalía, fue llamada a una entrevista.

"Y también entre otros muchos casos está el caso de Sinaloa que debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición del Departamento de Justicia a Estados Unidos a 10 mexicanos, pes también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa, al senador (...), pues es parte de las investigaciones que hace la fiscalía", puntualizó.