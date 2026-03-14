Megafuga de agua en Tijuana provoca alarma | VIDEO

En redes sociales circula un video que muestra a un grupo de trabajadores intentando contener una megafuga de agua registrada cerca de Playas de Rosarito, en Tijuana. En las imágenes se observa la magnitud del derrame y los esfuerzos por controlar la presión de la línea.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que ya se trabaja en la reparación y explicó que la fuga se originó porque la línea aún mantenía presión.

“Durante las maniobras, alrededor de las 10:00 de la mañana, se presentó una salida repentina de agua debido a que la línea aún mantenía presión; una situación que puede presentarse eventualmente durante reparaciones de gran magnitud. No obstante, fue controlada de inmediato por el personal que se encontraba trabajando en el lugar”

Tijuana presenta problemas de agua en los últimos años

Los niveles de agua en las presas de Tijuana han mostrado altibajos en los últimos años, con periodos de recuperación parcial gracias a lluvias y trasvases, pero también con episodios de escasez que han afectado el suministro en la entidad. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el almacenamiento conjunto de las principales presas de Baja California se mantiene por debajo de su capacidad óptima, lo que refleja un reto constante en la gestión del recurso hídrico.

Las presas de Baja California, entre ellas las que abastecen a Tijuana, han sido monitoreadas de manera constante por la Conagua. En junio de 2025, el organismo reportó un almacenamiento conjunto de 73.044 hectómetros cúbicos (Hm³), cifra que representa un volumen considerable pero insuficiente frente a la demanda creciente de la región.

El derrame de agua en Tijuana refleja los retos constantes en el suministro hídrico de la región, marcado por sequías y variabilidad climática. Especial

En años anteriores, los niveles habían caído por debajo del 50% de su capacidad, lo que obligó a implementar medidas de racionamiento y programas de distribución alterna de agua potable en colonias de Tijuana. La variabilidad climática, marcada por sequías recurrentes y lluvias irregulares, ha sido el principal factor detrás de estas fluctuaciones.

La escasez de agua en Tijuana no es un fenómeno nuevo. Desde 2022, la Conagua ha advertido que la región enfrenta un déficit estructural debido a la sobreexplotación de acuíferos y la limitada capacidad de recarga de las presas. En 2023 y 2024, los niveles se mantuvieron bajos, generando cortes programados en el suministro.

Sin embargo, en 2025 se registró una ligera recuperación gracias a lluvias en la cuenca del Río Tijuana y a la gestión de trasvases desde otras fuentes. Aun así, el almacenamiento reportado por Conagua se mantiene lejos de los niveles óptimos, lo que significa que la ciudad sigue dependiendo de medidas de ahorro y de proyectos de infraestructura para garantizar el abasto.