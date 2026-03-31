Mazatlán supera los 157 mil cruceristas en el primer trimestre de 2026

El puerto de Mazatlán registró la llegada de más de 157 mil cruceristas durante el primer trimestre de 2026, consolidándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos del país.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, en los primeros tres meses del año arribaron 43 embarcaciones, lo que generó una derrama económica superior a los 251 millones de pesos.

La titular de la dependencia, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada constante de cruceros impulsa no solo la economía local, sino también la promoción internacional del puerto, al atraer visitantes que posteriormente regresan para estancias más prolongadas.

Este martes, el crucero Norwegian Jade arribó procedente de San Diego con 2 mil 503 pasajeros y 995 tripulantes, quienes durante su estancia generan una derrama aproximada de 3.3 millones de pesos.

Las autoridades estatales señalaron que estos resultados reflejan el posicionamiento de Mazatlán como un destino clave en rutas de cruceros internacionales.