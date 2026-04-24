Nutanix y NetApp sellan alianza con nueva integración para una plataforma de nube moderna

Nutanix (NASDAQ: NTNX), líder en computación híbrida multicloud, y NetApp (NASDAQ: NTAP), la compañía de Infraestructura Inteligente de Datos, anunciaron una colaboración para integrar la Infraestructura Inteligente de Datos de NetApp, basada en sus sistemas de almacenamiento empresarial, con la solución Nutanix Cloud Platform (NCP) utilizando el hipervisor Nutanix AHV a finales de 2026.

Nutanix y NetApp ofrecen a los clientes mayor libertad de elección para optimizar sus estrategias de virtualización y datos en entornos on-premises, en la nube y en contenedores.

La nueva integración diseñada para combinar las capacidades de gestión de datos de NetApp ONTAP, incluye una base de datos inteligente, flexible y segura, con las operaciones unificadas de nube híbrida multicloud de NCP.

"NetApp y Nutanix permiten una modernización simple, segura y rápida de los entornos virtualizados", señaló Sandeep Singh, vicepresidente sénior y gerente general de Enterprise Storage en NetApp. "Ya sea que busquen transformar su capa de virtualización, sus operaciones de datos o ambas, los clientes necesitan una Infraestructura Inteligente de Datos como base. Con capacidades combinadas, NetApp y Nutanix facilitarán la ejecución de cargas de trabajo virtualizadas a escala empresarial".

Beneficios

• Modernización de la virtualización y la capa de hipervisor: la poderosa combinación de NCP con la Infraestructura Inteligente de Datos basada en la tecnología de NetApp ofrecerá una nueva vía para modernizar más fácilmente sus entornos on-premises y en la nube.

• Migración rápida: la integración basada en NFS entre NCP y NetApp ONTAP está diseñada para simplificar la migración de máquinas virtuales hacia Nutanix, reduciendo la complejidad y acelerando el tiempo para obtener valor.

• Operaciones simplificadas: la gestión intuitiva entre NetApp ONTAP y la solución NCP permitirá simplificar la administración, la resolución de problemas y la carga operativa típica de entornos empresariales virtualizados.

• Operaciones a nivel de máquina virtual (VM): aprovechando las capacidades avanzadas de NetApp y Nutanix, los clientes podrán gestionar sus entornos virtuales a nivel granular por VM, controlando rendimiento, capacidad de almacenamiento y métodos de recuperación desde una vista de gestión unificada.

• Ciberresiliencia integrada: la combinación de la infraestructura de NetApp con NCP está diseñada para permitir a las empresas proteger sus cargas de trabajo en la nube híbrida con confianza. La solución conjunta ofrecerá acceso a herramientas como la Protección Autónoma contra Ransomware con IA (ARP/AI) de NetApp y el servicio de resiliencia ante ransomware, para detectar amenazas y posibles exfiltraciones de datos en tiempo real.

"Al asociarse con Nutanix, NetApp refuerza su liderazgo como proveedor de almacenamiento y gestión de datos para entornos virtualizados", afirmó Dallas Olson, Chief Commercial Officer de NetApp. "Junto con Nutanix, se proporciona a las empresas la base que necesitan para construir Infraestructura Inteligente de Datos con el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad necesarias para crecer con sus necesidades de virtualización".

"Gracias a la alianza con NetApp, los clientes podrán modernizar simultáneamente su plataforma de virtualización y aprovechar el poder de la Infraestructura Inteligente de Datos de NetApp", comentó Tarkan Maner, presidente y Chief Commercial Officer de Nutanix.