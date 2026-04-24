El bienestar femenino también se construye desde adentro: Histofil como "must" en la rutina

Cada vez más mujeres están invirtiendo en su bienestar; desde tratamientos estéticos y rutinas de skincare hasta ejercicio, terapias y hábitos que promueven el equilibrio. En este nuevo enfoque, la vitamina D ha cobrado protagonismo como un nutriente esencial para el bienestar integral, posicionándose como un verdadero must dentro de la conversación de autocuidado.

No es casualidad, en México alrededor del 37.7 % de las mujeres presenta deficiencia de vitamina D, una condición que muchas veces pasa desapercibida, pero que puede impactar distintas funciones del organismo para mujeres de todas la edades. Distintos análisis han observado que un porcentaje relevante no alcanza niveles adecuados, reflejo de estilos de vida actuales que limitan la exposición al sol y de hábitos alimenticios que no siempre cubren los requerimientos.

Además los especialistas coinciden en que la vitamina D es un aliado clave para el bienestar femenino, ya que participa en múltiples procesos que van desde la salud física hasta el equilibrio emocional.

"La nutrición es uno de los pilares del bienestar integral. Nutrientes como la vitamina D participan en múltiples procesos del organismo, desde la absorción de calcio y el mantenimiento de la salud ósea hasta el funcionamiento muscular y el equilibrio del sistema inmunológico. Por ello, yo recomiendo a mis pacientes Histofil® para mantener niveles adecuados que puedan prevenir complicaciones a largo plazo", explica Carmen Ruiz, licenciada en Nutrición.

Para entender mejor su importancia, hay cinco cosas que toda mujer debe considerar:

1. Es clave para huesos fuertes y músculos activos. La vitamina D no solo ayuda a fijar el calcio en los huesos, también juega un papel fundamental en la función muscular. En mujeres, especialmente a partir de los 40, mantener una buena salud muscular es clave para conservar movilidad, energía y autonomía en el día a día.

2. La energía diaria también depende de los músculos (y de la vitamina D). Cuando los niveles de vitamina D son bajos, es común experimentar debilidad muscular, fatiga o sensación de cansancio constante.

3. También influye en el estado de ánimo. La vitamina D está relacionada con el bienestar emocional y el equilibrio del sistema nervioso. Niveles adecuados pueden ayudar a mantener un mejor estado de ánimo, claridad mental y sensación de bienestar.

4. Vivir en un país con sol no garantiza niveles suficientes. Aunque México cuenta con abundante luz solar, el estilo de vida actual con largas jornadas en interiores, uso constante de protector solar y menor exposición al aire libre ha hecho que muchas mujeres no produzcan la cantidad necesaria de vitamina D.

5. La alimentación no siempre cubre lo necesario, y la suplementación puede ser el siguiente paso. Si bien existen alimentos que aportan vitamina D, como pescados grasos o huevo, en la práctica es difícil alcanzar los niveles óptimos solo con la dieta.

En el marco de una conversación global sobre el Día Mundial de la Salud, reforzar la importancia de micronutrientes esenciales como la vitamina D es una oportunidad para que más mujeres prioricen su bienestar de forma integral.