La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reconoce su disposición al diálogo y su compromiso con el desarrollo económico y social de México.

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2026.- El senador Mauricio Vila Dosal recibió el Premio Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo, en su octava edición, galardón con el que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) distingue a legisladoras y legisladores por su labor a favor de la industria, la competitividad y el desarrollo económico y social del país.

En la ceremonia, celebrada en la Sede Nacional de CANACINTRA, el organismo destacó la colaboración del senador con esta Cámara, así como su disposición a escuchar y atender las inquietudes de quienes producen y generan empleo en el país.

Al recibir el reconocimiento, Vila Dosal agradeció a María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de CANACINTRA, y a las y los industriales del país, y compartió sus primeras palabras con quienes lo han acompañado:

“Recibo este premio con orgullo y con gratitud hacia quienes han sido parte de mi camino: mi familia, que siempre ha estado ahí, y todas las personas de las que he aprendido. Cada experiencia y cada lección me han formado”.

Desde su experiencia como empresario, el senador habló de lo que necesita México:

“Soy empresario y sé lo que cuesta crear y sostener un empleo, porque detrás de cada uno hay una familia. Lo que México necesita es que quien invierte, quien emprende y quien trabaja pueda crecer con certeza, y que ese crecimiento llegue a todas las familias. Creo que el desarrollo social y el desarrollo económico deben ir de la mano, y para lograrlo se necesita diálogo. Mi camino siempre será buscar lo mejor para México”.

Vila Dosal subrayó que la industria de la transformación es uno de los motores del crecimiento del país y que un México con más empleos, más inversión y más oportunidades requiere un marco jurídico estable y un Congreso que escuche a todas las voces.

“Asumo este premio con un compromiso renovado con México y con quienes generan empleo. El país necesita reglas claras, certidumbre jurídica y un Senado que escuche antes de legislar. Voy a seguir trabajando junto con la industria, los emprendedores, los trabajadores y la sociedad para que las mejores ideas se conviertan en leyes que atraigan inversión y den más oportunidades a las familias mexicanas”, expresó.

El Premio Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo reconoce el compromiso de las y los legisladores con el sector industrial y su contribución al desarrollo de México; sus aportaciones al Estado de derecho y al equilibrio democrático, y su impulso a la certidumbre jurídica, el diálogo y las causas sociales.