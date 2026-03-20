Matan a Nazareth Cortés, comisaria de San Pedro Totolápam, Oaxaca; organizaciones exigen justicia

Nazareth Cortés Velasco, presidenta del Comisariado del Ejido de San Pedro Totolápam, región de los Valles Centrales de Oaxaca, fue atacada a balazos la madrugada del jueves 19 de marzo , cuando se desplazaba a bordo de un vehículo en la misma localidad, localizada a 80 kilómetros al oriente de la capital.

La autoridad comunal viajaba con su hija, de 24 años, quien resultó herida por disparos de proyectil, lo que mereció atención médica hospitalaria.

La Fiscalía del Estado de Oaxaca (FGEO) activó el protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio luego de la agresión armada en que perdió la vida Cortés Velasco.

En las primeras periciales contabilizó 12 orificios de arma de fuego en el parabrisas de la camioneta color gris, placas RT4339B, del Estado de Oaxaca, mientras que en el suelo se observaron 29 casquillos percutidos de 9 milimetros y un cartucho útil.

La Vicefiscalía de Valles Centrales desplegó un equipo multidisciplinario para fortalecer en los trabajos ministeriales, que han permitido establecer líneas clave para la investigación, derivado de testimonios relevantes para dar con los responsables.

Organizaciones condenan asesinato

Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, mujeres ejidatarias y comuneras del estado de Oaxaca condenaron el asesinato de Nazareth Cortés Velasco.

A través de distintas comunicaciones exigieron justicia, condiciones seguras para las mujeres defensoras de la tierra y el territorio y un alto a la violencia política contra quienes ocupan cargos en sus comunidades y municipios.

“Ella estaba dedicada a coordinar y cubrir las necesidades del sistema ejidal trabajando con su comunidad y promoviendo espacios comunitarios. Así mismo, defendía las amenazas presentes sobre la contaminación de los ríos y la sobreexplotación de los recursos minerales que se encontraban en las minas de San Pedro Totolápam”, refirió la Red de mujeres ejidatarias y comuneras.

Las organizaciones señalaron que el ataque a Cortés Velasco “es un recordatorio del riesgo que enfrentamos las mujeres comuneras y ejidatarias de Oaxaca, pues no hay garantías de seguridad.

Asimismo, coincidió con organizaciones adherente que “se realicen investigaciones prontas, diligentes y con enfoque de derechos humanos, que reconozcan su labor como autoridad agraria y defensora”. De igual manera, se vuelve necesario fortalecer las medidas de protección para su familia, su comunidad y las personas defensoras en la región.

El ejercicio de representación de todo núcleo agrario, se encuentra lleno de dificultades y oportunidades, pero sobre todo de responsabilidad, y el reto que desempeñó la compañera (Nazareth) lo asumió con entrega y dedicación, marcando huella profunda en el sentir de nuestras comunidades agrarias”, expuso la Unión de Núcleos Agrarios del Distrito de Yauatepec y del Istmo de Tehuantepec.

RLO