Se ha reportado la muerte de al menos 15 presuntos delincuentes luego de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapito Isidro”, en el municipio de Guasave, algunos de ellos al interior de vehículos artillados.

Los primeros tres fueron localizados junto a una camioneta equipada para disparar desde la caja trasera, encontrada en las inmediaciones del estadio de beisbol, en la comunidad de Guasavito.

Otros tres cuerpos fueron encontrados al interior de una camioneta blindada, localizada en la colonia Tierra y Libertad. La unidad quedó estacionada en medio de la calle, afuera de una escuela primaria. De acuerdo con las autoridades, dos cuerpos fueron encontrados en la cabina y el otro en la parte trasera, todos calcinados.

Cuatro más fueron encontrados junto a otra camioneta artillada, abandonada debajo de un puente que atraviesa el Río San Lorenzo, en la zona del malecón. Por los impactos en la camioneta, el ataque habría sido desde una aeronave de las fuerzas federales.

Reproducir El Chapo Isidro quedó a disposición de la FEMDO, en la CDMX.

Además, sobre la Carretera Internacional México 15 fue encontrado otro cuerpo vestido con equipo táctico. Este hombre fue localizado a un costado del camino, en el tramo de Los Mochis-Guasave.

En otras comunidades rurales fueron encontrados cuatro cuerpos: dos en Las Sabanilla, uno en San Pedro y otro en El Ranchito de Castro, todos con signos de violencia.

Afuera del hospital de Guasave fue encontrada otra camioneta artillada con blindaje artesanal. Aquí se habrían asegurado armas y equipo táctico, pero no hay reporte de personas fallecidas. Sin embargo, de acuerdo con videos que circularon durante el enfrentamiento, hombres armados habrían llegado con pacientes heridos, pero no hay un reporte oficial.

Hasta el momento, ninguno de los 15 hombres ha logrado ser identificado, pero se presumen muertos durante el enfrentamiento entre las autoridades y la gente de “El Chapo Isidro”. En otro punto de la ciudad, fueron asegurados dos inmuebles donde había camionetas, algunas de ellas blindadas, pero el resguardo todavía continúa en los inmuebles.

Elemento resulta lesionado

Un elemento de la Guardia Nacional resultó herido en el operativo para capturar a “El Chapito Isidro” en el municipio de Guasave. El agente fue identificado como Alejandro, de 30 años de edad, con domicilio en el norte del estado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, sufrió algunos impactos de bala durante el enfrentamiento, por lo que fue internado en un hospital en la ciudad de Los Mochis, donde permanece internado.