SEP niega desalojo de Marx Arriaga; se le notificaron cambios en su plaza, aclara

La Secretaría de Educación Pública (SEP) negó el presunto desalojo de Marx Arriaga, quien, hasta este día se desempeñaba como director general de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

A través de un comunicado la dependencia aclaró que se trató de una diligencia para informarle al funcionario sobre un cambio en la plaza que aún ocupa a partir del próximo 15 de febrero.

La dependencia añadió que la diligencia fue realizada por personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia, con el objetivo de comunicarle al funcionario sobre dicho cambio.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno”, se puede leer en la información difundida por la SEP.

Sobre la plaza, que ocupaba el funcionario desde 2022, la SEP aclaró que quedará a disposición para realizar un nuevo nombramiento, el cual tendrá lugar el próximo lunes 16 de febrero.

Finalmente, la dependencia aclaró que no se trató de un desalojo, sino de un procedimiento de “carácter administrativo”, el cual se realizó con estricto apego a la normatividad

Marx Arriaga ofreció una conferencia de prensa para señalar que fue separado de su cargo como director de Materiales Educativos. Elizabeth Velázquez

Arriaga acusa intento de desalojo

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, acusó que sufrió un intentó de desalojo de sus oficinas en la dependencia.

En videos que circulan en redes sociales, se observa que el funcionario es abordado por policías y lo que parece ser un funcionario de la dependencia, que le piden que salga de las instalaciones, a lo que Arriaga se niega.

Marx Arriaga se negó a dejar las oficinas de la SEP pese a la insistencia de policías. Especial

En la grabación también se observa que Arriaga pide a los policías que le pongan esposas para sacarlo de las oficinas e incluso señala que se necesitaría la “fuerza armada” para desalojarlo.

Anímese, a que diseñó los libros de texto, ¿se anima a ponerle esposas al que diseñó los libros de texto?”, dice Arriaga a uno de los policías, mientras que un funcionario le pide que lo acompañe.

De acuerdo con lo compartido en redes sociales, no se observa que Arriaga haya sido desalojado de las instalaciones y hasta el momento autoridades no han comunicado si el funcionario fue cesado de sus funciones.

RLO