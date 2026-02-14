México asume liderazgo de Justicia Administrativa en Iberoamérica

La Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa (AITFA), eligió al magistrado mexicano Guillermo Valls Esponda, como su nuevo secretario ejecutivo, a quien se le reconoció por su experiencia y conocimientos en la materia.

La designación se dio por unanimidad en el marco de la sesión virtual de la AITFA, realizada el pasado jueves 12 de febrero, y a propuesta del magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México (TFJA), José Ramón Amieva Gálvez.

Durante la asamblea, los integrantes de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa , coincidieron en que el trabajo de Guillermo Valls Esponda al frente de la secretaría ejecutiva será de gran valía en la región.

El nuevo secretario ejecutivo de la AITFA, agradeció a la asamblea por su nombramiento y se comprometió a trabajar siempre bajo los principios del diálogo y la colaboración permanente con todos los miembros.

Ahora, al magistrado Guillermo Valls Esponda le corresponderá coordinar las actividades administrativas y operativas de la AITFA; facilitar la comunicación entre los tribunales miembros y dar seguimiento a los acuerdos de las asambleas generales y de los órganos directivos.

La AITFA es una organización civil internacional creada en agosto de 1996, que agrupa a los Tribunales Fiscales y Administrativos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Perú, Portugal y México, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la justicia fiscal y administrativa en la región.