Mario Delgado reitera: el 5 de junio terminan las clases

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reafirmó que la fecha de conclusión de clases para el ciclo escolar actual se mantiene para el 5 de junio.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló horas antes que el calendario aún está bajo análisis, el titular de la SEP sostuvo que la salida anticipada es necesaria debido a las altas temperaturas en el país y la Copa Mundial 2026.

Desde Hermosillo, Sonora, donde encabezó una clase masiva de matemáticas, Delgado fue enfático al señalar que adelantar las vacaciones de verano sigue en pie.

“Vamos a salir el 5 (de junio) porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Los maestros salen el 12 por las labores administrativas”, reiteró el secretario.

Si bien la jefa del Ejecutivo federal expresó su preocupación sobre la "pérdida de clases", Delgado aclaró que la flexibilidad del calendario no estará en el cierre del mismo, sino en la fecha de regreso para el próximo ciclo escolar.

El secretario admitió que existe una "confusión" sobre el retorno y que la propuesta inicial del 17 de agosto será revisada para compensar los días lectivos.

“Lo que no queremos es que haya afectaciones a la parte educativa. Vamos a revisar la fecha de regreso para que haya el máximo aprovechamiento de los niños y las niñas”, explicó.

El contraste con Palacio Nacional

Esta postura de la SEP llega después de que la presidenta Claudia Sheinbaum declarara en su conferencia matutina que "no hay todavía un calendario definido" y que se debe garantizar que los alumnos no pierdan días de formación.

Sheinbaum reveló que la propuesta de recortar el ciclo de 185 a 157 días provino directamente de los secretarios estatales y los maestros, pero insistió en que el Gobierno federal aún debe dar el visto bueno final para asegurar el cumplimiento del Plan de Estudios.

Con estas declaraciones, la SEP confirma que el periodo vacacional de verano se adelantará tres semanas, dejando en el aire únicamente el ajuste que se realizará en agosto para recuperar el tiempo perdido.