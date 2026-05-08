Rechaza sección 22 del SNTE-CNTE modificación al calendario escolar, se mantendrá hasta julio

Profesores de la Sección 22 del SNTE-CNTE rechazan las modificaciones al calendario escolar anunciadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo el argumento de la altas temperaturas y la realización de la celebración de Copa Mundial de Futbol “dejando en evidencia que el gobierno federal privilegia intereses económicos, turísticos y mediáticos, por encima de las verdaderas necesidades de la educación pública”.

A través de una comunicación, la gremial disidente critica directamente al titular de la SEP, Mario Delgado, y el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de “pretender justificar alteraciones al ciclo escolar utilizando la condiciones metrológicas, cuando históricamente jamás se han tomado medidas reales para atender las afectaciones que viven miles de estudiantes y trabajadores de la educación en las aulas”.

La Sección 22 del SNTE-CNTE rechazó cambios al calendario escolar y anunció que mantendrá clases en Oaxaca hasta el 7 de julio. Especial

El magisterio oaxaqueño afirma que “históricamente” las escuelas han operado sin infraestructura adecuada, ventilación, agua potable ni espacios dignos para enfrentar temperaturas extremas, sin que existieran acciones reales para resolver esas problemáticas.

De esta manera, llaman a sus bases a dar cumplimiento con el calendario escolar “alternativo” y terminar el ciclo escolar el siete de julio y no el cinco de junio, fecha propuesta por la SEP.

La Sección 22 del SNTE-CNTE rechazó cambios al calendario escolar y anunció que mantendrá clases en Oaxaca hasta el 7 de julio. Especial

Finalmente, la organización subraya que “un verdadero cambio en la educación debe de partir e escuchar a quienes viven la realidad en las aulas y en las comunidades, no de intereses políticos o comerciales ajenos a la educación pública”.