Renault apuesta por la innovación con la llegada de Boreal a México

La conectividad, personalización y la experiencia a bordo marcan la llegada de Boreal, el primer SUV inteligente con el que Renault amplía su oferta en México. El modelo se integra al portafolio como una propuesta enfocada en quienes buscan tecnología sin renunciar al confort y diseño.

Disponible en tres versiones, Evolution, Techno e Iconic, el vehículo apuesta por un entorno digital más intuitivo. La experiencia se construye a partir de una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador por contacto, puertos USB-C y el sistema openR link.

Además, es el primer vehículo en su segmento en integrar los servicios de Google, lo que permite acceder a herramientas como Google Assistant y Google Maps, así como a más de 100 aplicaciones disponibles en la tienda digital de la compañía, incluidas plataformas de streaming como Prime Video y HBO Max.

Las versiones Techno e Iconic integran un tablero digital de 10 pulgadas que refuerza la experiencia a bordo.

A esto se suma un sistema de monitoreo inteligente para conocer el estado del vehículo en tiempo real, emitir alertas y ofrecer recomendaciones de mantenimiento, tanto desde la interfaz como a través de la aplicación My Renault para iOS y Android.

En términos de desempeño, cuenta con un motor de 1.3 litros turbo con 154 caballos de fuerza (hp) y un torque de 199 libras-pie (lb/ft), acoplado a una transmisión automática EDC de seis velocidades.

Asistencia que marca la diferencia

En materia de seguridad, Boreal integra 24 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), los cuales acompañan la experiencia de manejo en distintos escenarios y lo colocan como una de las propuestas más completas dentro de su segmento.

Desde maniobras cotidianas, como el estacionamiento semiautónomo o el control de distancia, hasta funciones preventivas como el aviso de colisión frontal y el frenado autónomo de emergencia, el modelo incorpora herramientas orientadas a anticipar riesgos.

A ello se suman el mantenimiento de carril, el control crucero adaptativo con función stop & go, el reconocimiento de señales de tránsito, el asistente de arranque en pendiente y el sensor de fatiga, conformando un paquete de asistencias que refuerza su posicionamiento frente a la competencia.

La gama de colores incluye gris estrella, rojo fuego (exclusivo de la versión Techno), gris cassiopee, negro nacarado, blanco glaciar y azul mercurio.

Espacio y confort

La cajuela ofrece una capacidad de 586 litros, mientras que el tanque de combustible es de 50 litros, lo que refuerza su enfoque funcional para el uso diario y trayectos más largos.

Elementos como el volante en piel sintética, la consola central refrigerada y los asientos traseros abatibles se combinan con detalles prácticos como el medallón desempañante, proporcionando una sensación de confort y personalización.

El conductor dispone de un asiento con ajuste eléctrico y tres modos de masaje, acompañado de un sistema de sonido premium Harman-Kardon con 10 bocinas. La experiencia se completa con un climatizador de doble zona, cinco modos de manejo (Eco, Comfort, Sport, Smart y Perso) y hasta 48 opciones de iluminación interior, que permiten adaptar el ambiente a cada trayecto.

Costos

Las tres versiones del modelo se comercializan con precios que parten de los 529 mil 500 pesos y llegan hasta los 599 mil 900 pesos, según el nivel de equipamiento.

Además, cuenta con cinco años de garantía, opciones de financiamiento a través de Renault Servicios Financieros y cero comisión por apertura.