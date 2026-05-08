"En México gobiernan los cárteles y nadie más": Trump

Ahora fue en un acto de Día de la Madres que el presidente Donald Trump aprovechó para declarar que en México gobiernan los carteles de las drogas “y nadie más”.

El mandatario dijo que en lo que va de su segunda administración, poco más de 15 meses, el contrabando de drogas por vías marítimas a Estados Unidos se ha reducido hasta en un 97 por ciento.

Pero insistió en que las drogas siguen llegando a través de la frontera con México.

“Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan”, declaró el presidente.

Al hablar de los planes para combatir el narcotráfico terrestre, el mandatario dijo a los asistentes al evento que ya verán cómo también en la franja fronteriza comienza a reducir el tráfico de estupefacientes.

Se trata de la más reciente declaración de una serie que han intercambiado el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum a partir de que un accidente a el mes pasado en Chihuahua dejó al descubierto que había agentes de la CIA en operaciones de campo contra narcotraficantes.

A una solicitud de explicación del gobierno de México al de Estados Unidos, la administración Trump respondió con revelar cargos federales y orden aprehensión contra el gobernador de Sinaloa, ahora fuera de funciones mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga las acusaciones de la fiscalía en Brooklyn, Rubén Rocha Moya.

Ante la insistencia de la presidenta Sheinbaum de defender la soberanía mexicana, La administración Trump y el mismo presidente han exigido en documentos y declaraciones que México haga más contra el narcotráfico y entregue a más dirigentes. En un año México ha entregado 96 líderes narcotraficantes que estaban presos.

Más recientemente, el presidente Trump dijo que si México no se hace cargo de combatir al narcotráfico, Estados Unidos lo hará. La declaración denota implícitamente que combatirá en territorio mexicano.

La presidenta respondió que México está cumpliendo su trabajo. Horas más tarde se filtró a la cadena CBS que el Departamento de Estado investiga si los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos se apegan a los intereses de la administración Trump o podrían cerrar algunos. La CBS vinculó la investigación a la muerte de los agentes de la CIA en México.

La presidenta Sheinbaum negó que los consulados hagan política en Estados Unidos.

Y ahora el presidente Trump ha dicho que en México gobiernan los carteles y nadie más.