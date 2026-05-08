Retiro de invitación a Díaz Ayuso no fue por amenazas: Xcaret

Grupo Xcaret negó que hubiera recibido amenazas o instrucciones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum o algún funcionario del Gobierno de México para retirar la invitación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso para asistir a los Premios Platino Xcaret.

Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos

solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica, detalló Xcaret en un comunicado.

Este viernes, Díaz Ayuso anunció que terminaba con anticipación su gira por México y aseguró que Sheinbaum la ha atacado diariamente y ha llamado al boicot de varios de sus eventos, como los Premios Platino Xcaret.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación aseguró que la visita de Díaz Ayuso se llevó a cabo en libertad.

La empresa mexicana agregó que los Premios son una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de la comunidad iberoamericana.

Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región.

Los Premios se han llevado a cabo en los últimos 13 años y se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana, subrayó Xcaret.

Esta semana celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblo, puntualizó la organización.