Cruz Roja impulsa mastografías gratuitas sin dolor en cuatro estados

Un camión equipado con una innovadora tecnología para realizar mastografías en segundos y sin dolor iniciará una segunda campaña este 11 de mayo en al menos tres estados de la República y la Ciudad de México.

El proyecto es parte de una alianza entre la Cruz Roja Mexicana y Promotora Social México, que este año realizó ya 5 mil mastografías de enero a mayo en el consultorio portátil de tres camas, informaron representantes de estas organizaciones durante un evento en la capital donde se presentó el camión a medios.

“Vamos a empezar con otro aliado a partir de junio, estaremos presentes en los estados de Chiapas, Morelos, Ciudad de México y Estado de México”, dijo Ana Laura Robles Quijano, directora nacional de movilización de recursos en la Cruz Roja Mexicana.

Si bien esta alianza lleva ya unos cuatro años en funcionamiento, la directora aseguró que este año se han realizado un número récord de mastografías y que el objetivo es que más aliados y donadores se unan para brindar el servicio a más mujeres vulnerables todo el año, con una tercera campaña arrancando en septiembre.

La Cruz Roja Mexicana presentó su camión de salud portátil que permite detectar anomalías mamarias en segundos. Karina Tejada

“La idea es que tengamos el mayor número de aliados posibles porque así podemos llegar a todo el país”, agregó.

Por su parte, Eduardo de Agüero Le Duc, presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, destacó el beneficio de poder llevar esta tecnología a cualquier parte del país, garantizando los mismos resultados que los mastógrafos tradicionales que son más invasivos.

“No estamos sacrificando la portabilidad por la confiabilidad”, resaltó.

“Hemos estado en reclusorios, en diferentes delegaciones aquí en la Ciudad de México, vamos a arrancar en Chiapas una campaña importante, pero podemos estar en cualquier ubicación”, aseguró.

Tecnología sin dolor ni radiación

El mastógrafo que se utiliza es parecido a una plancha con cubierta de oro y funciona por electricidad, explicó una de las médicas generales que atiende hasta 70 mastografías al día en el camión.

“Se coloca sobre la mama de la paciente, se hace una toma que dura 35 segundos y posteriormente hacemos de dos a tres tomas en cada pecho. Es completamente normal, es para una comparación de imagen”, explicó la doctora Grecia Larios, agregando que los resultados se entregan de inmediato.

Si bien hay algunos consultorios particulares que ofrecen este servicio, su costo puede rondar por encima de los mil 200 pesos, dijo Robles Quijano.

“Las mujeres, a partir de los 21 años, pueden hacerse estas mastografías porque el método es por medio de la electroimpedancia y no les produce ni radiación ni dolor. Se pueden hacer en cualquier momento, incluso a personas que están lactando, que están embarazadas o que tienen implantes mamarios”, agregó.

Atención a mujeres jóvenes

Aunque octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, los promotores de este proyecto aseguran que se han diagnosticado cada vez más casos en mujeres jóvenes.

La idea es promover las mastografías preventivas para concientizar a la sociedad y evitar casos donde el cáncer ya está en etapa avanzada, ya que actualmente, la edad recomendada para realizarse chequeos anuales es a partir de los 40 años.