La Marina sofoca incendio en centro de rehabilitación en Baja California

La oportuna intervención de elementos de la Secretaría de Marina evitó que un incendio registrado en un centro de rehabilitación en Isla Cedros, Baja California, escalara a una tragedia de mayores dimensiones.

La acción se dio en el contexto de la denominada “Operación Sable”, bajo la cual personal naval mantiene presencia activa en tareas de vigilancia y apoyo a la población.

De acuerdo con reportes de la Semar, marinos que realizaban recorridos de inspección detectaron una columna de humo que provenía de las instalaciones de la “Casa Hogar Caridad Isla de Cedros”, un espacio dedicado a la atención de personas en proceso de rehabilitación.

El fuego, habría iniciado en el área de cocina, un punto particularmente vulnerable por la acumulación de materiales inflamables, los elementos de Infantería de Marina se movilizaron hacia el inmueble y, en coordinación con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad, comenzaron las maniobras para contener las llamas.

Para reforzar las labores, se sumó una pipa de agua proporcionada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Con ese respaldo, los equipos lograron controlar el incendio y, tras varios minutos de trabajo continuo, sofocarlo en su totalidad.

El saldo, sin pérdidas humanas, dejó cuatro bomberos voluntarios con síntomas de intoxicación por inhalación de humo, por lo que recibieron atención inmediata por parte del personal de Sanidad Naval desplegado en la zona. Su estado de salud fue reportado como estable.

Una vez controlada la contingencia, los marinos permanecieron en el sitio para apoyar en la remoción de escombros, una tarea que, aunque menos visible, resulta clave para descartar riesgos adicionales y facilitar la evaluación de daños estructurales.