Huachicamarón ecuatoriano tiene al borde de la quiebra a productores mexicanos

Por Mónica Romero

La producción del camarón en México está a punto de colapsar y la industria cerca de irse a la quiebra por el ingreso de miles de toneladas de camarón ilegal procedente de Ecuador a un precio mucho menor que el mexicano, advirtieron productores de Sinaloa, Nayarit y Sonora.

México no tiene tratados comerciales con Ecuador, ni siquiera mantiene relaciones diplomáticas con ese país.

A pesar de eso están entrando 20 o 30 tráileres al día por las aduanas, no hay otra manera por donde entren y estos son complicidad con alguien. Se habla de que pagan hasta 80,000 pesos por tráiler”, dijo a Milenio Noticias con Nacho Lozano, Raúl Leyva, presidente Comité del Sistema Producto Camarón Sinaloa

Productores mexicanos acusan complicidad de autoridades aduaneras

Foto: Cuartoscuro.

Según los productores mexicanos el camarón ecuatoriano ingresa por tierra, en el sur por Chiapas, en el norte por Tijuana y Tamaulipas, en complicidad con las autoridades aduaneras.

Y parece ilógico, pero al parecer están enviando camarón ecuatoriano a Canadá porque les sale más barato y de Canadá están mandando camarón a México”, agregó Leyva.

La diferencia de precio del camarón ecuatoriano con el mexicano es abismal. Los productores de Ecuador por su ubicación geográfica tienen mejor temperatura, además cuentan con mayores apoyos de su gobierno.

Leyva explicó que “el diésel se lo dan a los productores ecuatorianos al equivalente a 6 pesos mexicanos cuando aquí cuesta casi 30 y producir camarón les cuesta 50 pesos más o menos por kilo cuando en México nos cuesta 75”.

Foto: Cuartoscuro.

Ingresan a México 20 mil toneladas de camarón ilegal en 2 meses

El huachicol fiscal del camarón es tal que en los últimos dos meses ingresaron a México más de veinte mil toneladas de contrabando procedentes de Ecuador, según el Comité del Sistema Producto Camarón Sinaloa.

“Es un mundo de camarón. Algunos lo reempacan en cajas guatemaltecas, pero otros son tan cínicos que hemos llegado a encontrar camarón en caja de Ecuador en México”.

Los productores mexicanos señalan que el año pasado entraron 38 mil toneladas de camarón ecuatoriano, el equivalente al 30 por ciento de toda la producción de Sinaloa.

Foto: Cuartoscuro.

Por la afectación del huachicamarón muchos acuacultores van a tener que cerrar

Al tratarse de camarón ilegal no existe supervisión sanitaria, no se sabe si cumplen con las normas. Según los productores el contrabando de camarón siempre ha existido pero antes entraban cientos de toneladas, y de un año para acá se disparó. Ahora son miles de toneladas.

Leyva advirtió que muchos acuacultores van a tener que cerrar, que no van a tener oportunidad de volver a sembrar, con lo que cientos de miles de personas se quedarán sin empleo.

*mcam