Autoridades descartan que derrame en Golfo de México provenga de Refinería de Dos Bocas

El Grupo Interinstitucional del Gobierno de México que atiende el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México informó que esta contingencia ha pasado del ámbito local y regional a ser considerada de carácter nacional, al afectar ya las costas de Tabasco, Veracruz, Campeche y Tamaulipas.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que el derrame actual continúa activo, proveniente de Cantarell, en la Sonda de Campeche, principal reserva de hidrocarburos del país, y se investiga una probable falla estructural de una plataforma de Pemex.

Tenemos que evaluar qué está pasando, si es que la emanación natural ha aumentado o tengamos una falla estructural en alguna plataforma”, informó el secretario de Marina

Descartan a Refinería Olmeca, de Dos Bocas como causante

El titular la Semar descartó que el derrame de hidrocarburos, provenga de la Refinería Olmeca, de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco.

El titular de la Semar detalló que la contaminación con combustible, reportada desde el 2 de marzo -que hoy afecta más de 630 kilómetros de costa el Golfo de México- de acuerdo con las investigaciones hechas por las autoridades federales, proviene de tres fuentes.

El derrame en un primer momento se originó de un buque privado, de un total de 13 que se ubicaban frente a las costas de Tabasco y sur de Veracruz; la segunda fuente son chapopoteras naturales en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz, y la tercera serían chapopoteras de de la Sonda de Campeche, aunque en esta área se investiga una posible falla estructural de una plataforma petrolera.

Playas turísticas, sin riesgo para bañistas

Pese a la extensión de las manchas de combustible en un área de más de 630 kilómetros de costa, equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y Guadalajara, el almirante secretario, precisó que las playas turísticas de la zona, no representan riesgo para los bañistas.

La secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que hasta el momento no hay una afectación mayor a las especies marinas, arrecifes de coral, y vegetación del Golfo de México, pues se están controlando las manchas de aceite a través de barreras marítimas que contienen el combustible.

Bárcena dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga también estos derrames para deslindar responsabilidades.

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