Marea extraordinaria inunda Guaymas y Empalme, Sonora

Un aumento extraordinario de la marea, ocasionado por un fenómeno natural conocido como pleamar, anegó de agua zonas de Guaymas y Empalme, al sur de Sonora.

Zonas habitacionales y comerciales, que incluso habían logrado salvarse de la inundación por el huracán “Polo”, pero ahora están bajo el agua debido a la crecida que elevó los niveles del Mar de Cortés.

El Ayuntamiento de Guaymas remitió una alerta a la población para informarles que el pleamar afectó las zonas bajas de la ciudad cercanas al mar, por lo que se pide a peatones y automovilistas extremar precauciones y evitar transitar por áreas con acumulación de agua.

La inundación se debió al fenómeno natural conocido como pleamar

“De acuerdo con la estación mareográfica de la Secretaría de Marina, la marea alcanzará aproximadamente 1 metro a las 9:06 de la mañana, y a partir de esa hora comenzará su descenso. Elementos de Policía y Tránsito Municipal ya se encuentran en los puntos afectados para realizar cierres preventivos de vialidades y brindar apoyo a la población”, informó el Ayuntamiento de Guaymas.

La Unidad Municipal de Protección Civil en Empalme recomendó a la ciudadanía evitar el paso innecesario por las colonias donde se presenta acumulación de agua y aumento en sus niveles.

"El tránsito de vehículos por estas zonas puede generar oleaje y desplazamiento del agua, provocando que ingrese a los domicilios y aumente las afectaciones".

"Si no es necesario transitar por estas áreas, evita hacerlo y permite que los niveles de agua continúen disminuyendo", recomendó.

Recomendó a la ciudadanía no ingresar a esteros, arroyos o zonas con acumulación de agua y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Se registraron inundaciones en las colonias Bella Vista, Pesqueira y Pitic en Empalme.

La pleamar ocurre cuando la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol tira del agua de los océanos y forma una elevación o abultamiento en la superficie del mar.