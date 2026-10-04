Marea extraordinaria inunda Guaymas y Empalme, Sonora
Un aumento extraordinario de la marea, ocasionado por un fenómeno natural conocido como pleamar, anegó de agua zonas de Guaymas y Empalme, Sonora
Un aumento extraordinario de la marea, ocasionado por un fenómeno natural conocido como pleamar, anegó de agua zonas de Guaymas y Empalme, al sur de Sonora.
Zonas habitacionales y comerciales, que incluso habían logrado salvarse de la inundación por el huracán “Polo”, pero ahora están bajo el agua debido a la crecida que elevó los niveles del Mar de Cortés.
El Ayuntamiento de Guaymas remitió una alerta a la población para informarles que el pleamar afectó las zonas bajas de la ciudad cercanas al mar, por lo que se pide a peatones y automovilistas extremar precauciones y evitar transitar por áreas con acumulación de agua.
“De acuerdo con la estación mareográfica de la Secretaría de Marina, la marea alcanzará aproximadamente 1 metro a las 9:06 de la mañana, y a partir de esa hora comenzará su descenso. Elementos de Policía y Tránsito Municipal ya se encuentran en los puntos afectados para realizar cierres preventivos de vialidades y brindar apoyo a la población”, informó el Ayuntamiento de Guaymas.
La Unidad Municipal de Protección Civil en Empalme recomendó a la ciudadanía evitar el paso innecesario por las colonias donde se presenta acumulación de agua y aumento en sus niveles.
"El tránsito de vehículos por estas zonas puede generar oleaje y desplazamiento del agua, provocando que ingrese a los domicilios y aumente las afectaciones".
"Si no es necesario transitar por estas áreas, evita hacerlo y permite que los niveles de agua continúen disminuyendo", recomendó.
Recomendó a la ciudadanía no ingresar a esteros, arroyos o zonas con acumulación de agua y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.
Se registraron inundaciones en las colonias Bella Vista, Pesqueira y Pitic en Empalme.
La pleamar ocurre cuando la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol tira del agua de los océanos y forma una elevación o abultamiento en la superficie del mar.