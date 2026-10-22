Marchan alumnos de Telesecundaria en Hidalgo para exigir atención a plaga de moscos

Alumnos de la Telesecundaria 188 de Michimaloya en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, salieron a las calles acompañados de padres de familia, profesores y vecinos para solicitar acciones ante la proliferación del mosco Culex en las comunidades cercanas a la presa Endhó.

Durante la movilización, los participantes expresaron su inconformidad por las condiciones que enfrentan debido a la presencia constante de estos insectos.

Con pancartas y consignas como “No más moscos, queremos estudiar en paz”, pidieron que las autoridades intervengan para atender la situación que afecta a la población de la zona.

La actividad se desarrolló como parte de la Jornada Nacional por la Paz, en la que la comunidad escolar abordó el tema de la contaminación y sus repercusiones en la vida de los pueblos.

La problemática del mosco Culex en la región ribereña se relaciona, entre otros factores, con la presencia y acumulación de lirio acuático en la presa Endhó, cuya vegetación ofrece condiciones favorables para la reproducción de estos insectos.

Habitantes de las localidades aledañas han señalado las molestias que ocasiona su presencia en las viviendas, los espacios públicos y los planteles educativos, donde las actividades cotidianas se han visto afectadas.