Impulsa el ISSSTE Servicio Universal de Salud con 10 nuevos consultorios en Hidalgo

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en funcionamiento dos nuevos consultorios en los municipios de Acaxochitlán y Zempoala, Hidalgo, como parte de un despliegue integral que contempla la instalación de 10 unidades en la entidad y 500 a nivel nacional. La estrategia institucional se suma a la meta del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de consolidar el Servicio Universal de Salud (SUS) mediante 12 mil 750 espacios de atención en todo el país.

Con la apertura de estos módulos, la derechohabiencia hidalguense puede acceder de manera inmediata a atención médica primaria y valoración general sin necesidad de gestionar una cita previa. Cada unidad cuenta con infraestructura básica integrada por sala de espera, sanitarios, equipo de cómputo, impresora, sala de exploración y un médico a cargo, además de una farmacia abastecida con el cuadro básico de medicamentos para responder a las necesidades de la población.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, enfatizó que este esfuerzo busca acercar la asistencia médica directamente a las comunidades. “Ampliamos los servicios del ISSSTE en el estado de Hidalgo con dos nuevos consultorios. Sin necesidad de cita, atenderán a quien requiera una valoración médica. Además, cuenta con una farmacia con medicamentos del cuadro básico”, compartió el funcionario a través de sus redes sociales.

Asimismo, Batres Guadarrama reiteró el compromiso de la institución para extender esta red de atención de manera progresiva en el resto de las entidades federativas. “Llevamos dos, vamos a hacer más de 10 consultorios en este estado, y nos vamos a seguir con los demás estados de la República, para cumplir con nuestras metas y acercar los servicios de salud a la población”, puntualizó el titular del organismo.

El proyecto forma parte del modelo coordinado para ampliar la cobertura nacional en materia sanitaria. “Vamos a estar abriendo consultorios por todo el país, es parte de una estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y el ISSSTE está poniendo su parte”, concluyó el director general al ratificar la participación de la institución en el Servicio Universal de Salud.