Desaparece joven de 17 años en Hidalgo; se cree que cayó al río Salado

Intensas labores de búsqueda se mantienen para localizar a Axel David Pérez Hernández, de 17 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 18 de octubre, cuando fue visto por última vez en el municipio hidalguense de Tezontepec de Aldama.

Entre las posibles líneas de investigación, se contempla que el adolescente pudiera haber caído al río Salado; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme esta hipótesis.

Inmediaciones del río Salado en Tezontepec de Aldama Foto: Especial

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo emitió la ficha con folio CBPEH/395/2026 para solicitar la colaboración de la población y ampliar la difusión de los datos que permitan identificar al menor.

Inmediaciones del río Salado en Tezontepec de Aldama Foto: Especial

Al momento de su desaparición, Axel David vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y tenis blancos. Como seña particular, tiene un tatuaje en la muñeca derecha con la figura de un dado acompañado de letras.

Las autoridades reiteraron la importancia de compartir la ficha de búsqueda y reportar cualquier información que pudiera contribuir a encontrar al adolescente, mientras continúan los esfuerzos para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Inmediaciones del río Salado en Tezontepec de Aldama Foto: Especial

Joven es arrastrado por corriente de río

En un caso similar, en días pasados, un joven fue arrastrado por la fuerte corriente del río Garcés en el municipio de Xochicoatlán, Hidalgo.

El paso de las fuertes lluvias generó preocupación entre la población, ante el peligro que representa este afluente para los habitantes de la zona, quienes arriesgan su vida para librar la incomunicación en que quedaron 32 comunidades, por las crecidas del caudal.

De acuerdo con pobladores, todo ocurrió en una jornada en la que vecinos de la zona atravesaron a pie por el lugar tras percatarse que el nivel del agua disminuyó, hasta las rodillas.

Sin embargo, la fuerza de la corriente terminó por arrastrar a un hombre joven ante la mirada del resto de los vecinos que solo vieron como fue arrastrado por la corriente.

Hasta el momento no se ha confirmado el hallazgo del hombre.

Apenas, el pasado 4 de octubre, en el municipio de Agua Blanca, dos jinetes intentaron atravesar un arroyo; sin embargo, la fuerza del caudal terminó por arrastrarlos.

Del incidente, uno de los afectados logró salir con vida, sin embargo, la victima identificada como Honorio N fue localizada sin vida tras un operativo de búsqueda de Protección Civil, quienes ubicaron su cuerpo al día siguiente en la localidad de El Guayabal, en el municipio de Zacualpan, Veracruz, en los límites con Hidalgo.