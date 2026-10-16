Marcelo Ebrard defiende “ley antimemes” para protección de instituciones y marcas

La llamada “Ley Antimemes”, como se conoce a la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor aprobada por el Congreso, busca frenar fraudes cometidos mediante el uso engañoso de marcas, emblemas oficiales e imágenes manipuladas con inteligencia artificial, defendió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Sostuvo que los cambios también permitirán fortalecer la protección de las marcas e instituciones mexicanas en el contexto de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque aclaró que las modificaciones no fueron una exigencia del acuerdo comercial.

No es algo derivado, no es que el tratado nos pida una disposición que así sea, sino que nosotros tenemos que tener normas efectivas de protección de todo lo que son los emblemas oficiales del gobierno”, afirmó.

En conferencia de prensa, después de comparecer ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados, Ebrard Casaubón defendió las modificaciones impulsadas por el Gobierno federal y aprobadas por ambas cámaras legislativas,

Ebrard Casaubón defendió las modificaciones impulsadas por el gobierno y aprobadas por ambas cámaras legislativas Foto: Especial

Esta disposición o el objetivo de esta disposición es que cuando el objetivo es tener un negocio, un beneficio mediante el engaño, lo puedes sancionar. Es el objetivo que tiene”, remarcó tras ser cuestionado por Daniel Chimal, del PAN, por los alcances sobre contenidos digitales.

Como ejemplo, mencionó diversos fraudes en los que se utilizaron imágenes, nombres y símbolos de dependencias federales para engañar a ciudadanos y ofrecer supuestos servicios o inversiones.

Tuvimos un fraude con falsos créditos del Banco del Bienestar, por ejemplo. Tuvimos otro con préstamos con la tarjeta Finabien, otro fraude con correos falsos del SAT”, relató.

Añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó el uso indebido de su imagen institucional para difundir citas falsas para tramitar pasaportes.

Todos ellos usando la simbología y los emblemas del gobierno”, señaló.

También alertó sobre videos manipulados de la presidenta Claudia Sheinbaum en los que, presuntamente, se le hacía aparecer invitando a la población a invertir en Petróleos Mexicanos.

“Todo esto fraudulento”, resumió el secretario, al justificar la necesidad de establecer mecanismos para sancionar el uso engañoso de imágenes y símbolos oficiales.

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La reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor contempla multas, de hasta 4.7 millones de pesos, para proveedores de servicios que incumplan las disposiciones relacionadas con el retiro expedito de determinados contenidos modificados o alterados sin autorización de sus titulares.

Además, los cambios a la Ley de la Propiedad Industrial y al Código Penal establecen sanciones para el uso no autorizado de logotipos, escudos y símbolos gubernamentales cuando se empleen para cometer fraudes o suplantar identidades. Las penas previstas incluyen de uno a cinco años de prisión y multas de hasta un millón 170 mil pesos.

Ebrard insistió en que el propósito es impedir que particulares obtengan ganancias mediante engaños, suplantando a instituciones públicas o utilizando indebidamente sus signos distintivos.