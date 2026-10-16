México reporta más de 16 mil personas localizadas en 2026 ante la ONU

El Gobierno de México informó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que durante 2026 han sido localizadas más de 16 mil personas, como parte de los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

Durante el foro “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”, realizado en la sede de Naciones Unidas, representantes de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como de la Fiscalía General de la República (FGR), expusieron las acciones implementadas para atender la desaparición de personas y fortalecer la colaboración con organismos internacionales.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina Padilla, señaló que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Detalló que la estrategia contempla 10 acciones coordinadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Entre las medidas destacó las reformas legales aprobadas en 2025, que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y realizar búsquedas inmediatas, sin esperar un plazo determinado.

También informó sobre la operación permanente del Centro de Mando Nacional, las 24 horas del día y los siete días de la semana, así como la instalación de puestos de mando estatales para fortalecer la coordinación de las labores de búsqueda.Refuerzan identificación humana e investigación

La estrategia contempla el uso de la Plataforma Única de Identidad, la revisión de registros, las búsquedas en hospitales y centros penitenciarios, el fortalecimiento de los servicios forenses y la prevención del reclutamiento de jóvenes.

Medina Padilla agregó que se incorporaron 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda y se incrementó el equipamiento especializado para mejorar las labores de localización.

Asimismo, indicó que, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), México integró un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Por parte de la FGR, Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, destacó el fortalecimiento de las investigaciones penales mediante el análisis de contexto y el uso de herramientas científicas y tecnológicas.

Explicó que se trabaja en la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, con la participación de familias y colectivos, además de la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses para mejorar la identificación humana y el acceso a la justicia.ONU destaca avances en identificación de personas fallecidas

Catharina Boehme, subsecretaria general de Naciones Unidas y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), informó que la asistencia técnica de ese organismo ha contribuido, desde enero de 2023, a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas.

El resultado se ha alcanzado mediante el cotejo de huellas dactilares obtenidas por servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Boehme reiteró la disposición del organismo para ampliar la colaboración a todas las entidades del país, así como fortalecer el análisis genético y el intercambio de información entre las autoridades estatales.

Por su parte, James Turpin, representante de la ONU-DH, reconoció la prioridad otorgada por el Gobierno mexicano al tema y las reformas adoptadas. También refrendó el acompañamiento técnico para mejorar los sistemas de información, fortalecer las investigaciones y garantizar la participación de las familias.

No obstante, señaló la importancia de traducir el marco normativo en resultados efectivos para las personas desaparecidas y sus familiares.México reitera apertura a la cooperación internacional

Al cierre del encuentro, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, reafirmó la disposición de México al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica.

El funcionario sostuvo que el Estado mexicano ha expresado al Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

En el foro participaron representantes de países de distintas regiones del mundo, quienes reconocieron los esfuerzos presentados por México y señalaron que algunas de las prácticas implementadas pueden servir como referencia para otras naciones que enfrentan el problema de las desapariciones.

Los participantes coincidieron en la importancia del diálogo y la cooperación internacional para fortalecer las acciones de búsqueda, identificación humana e investigación.