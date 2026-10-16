Clausuran empresa que provocó derrame de hidrocarburo en arroyo Chacalapa

El derrame que afecta cerca de tres kilómetros del arroyo Chacalapa, Veracruz, se originó en un pozo de salmuera de la empresa PMV Minera, donde las lluvias dispersaron el diésel utilizado en el proceso de extracción, confirmaron la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Esta última autoridad clausuró parcial y temporalmente al establecimiento y ordenó la reparación inmediata del pozo, además de un programa de remediación que será evaluado por la autoridad ambiental federal.

El incidente fue reportado el 13 de octubre, cuando se detectó una sustancia con características de hidrocarburo en terrenos de Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV Minera S.A. de C.V., sobre el camino Jáltipan–Potrerillo.

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Las autoridades ambientales informaron que durante la verificación, realizada el 15 de octubre, la ASEA identificó que el diésel depositado en el pozo de exploración de salmuera se dispersó por efecto de las lluvias, recorrió 350 metros hasta un cuerpo de agua intermitente y avanzó 2.5 kilómetros hacia el arroyo Chacalapa.

Autoridades federales y estatales colocaron barreras y cordones oleofílicos para contener la sustancia, acciones con las que el derrame quedó controlado, la empresa realiza trabajos de recuperación del diésel.

La ASEA verificó que no existen derrames en instalaciones de Pemex en la zona.

La Profepa ordenó el taponamiento y reparación inmediata del pozo como medida urgente Foto: Especial

La Profepa ordenó el taponamiento y reparación inmediata del pozo como medida urgente y precisó que la remediación deberá ser supervisada por la Procuraduría. La ASEA aclaró que, al no tratarse de una actividad del sector hidrocarburos, no puede iniciar procedimientos sancionatorios, su intervención se limitó a atender el reporte y confirmar el origen del vertido.

Ambas dependencias continuarán con las acciones de verificación y coordinación para determinar las circunstancias del incidente, para establecer las responsabilidades correspondientes.