Sheinbaum rechaza que reforma contra fraudes con IA sea una “ley antimemes”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que la reforma para sancionar el uso indebido de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) tenga como propósito censurar las expresiones políticas o prohibir la publicación de memes en redes sociales.

Durante su conferencia mañanera de este lunes, la mandataria explicó que la iniciativa busca combatir los fraudes cometidos mediante videos e imágenes manipulados con herramientas de inteligencia artificial, en los que se suplanta la identidad de funcionarios públicos para engañar a la ciudadanía y obtener recursos económicos.

Como ejemplo, relató que una persona le preguntó si era verdadero un video creado con inteligencia artificial en el que supuestamente invitaba a invertir dinero en Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de una cuenta.

Me preguntó que si era verdad un video de inteligencia artificial donde yo decía: inviertan en Pemex en una cuenta. Eso, en el momento que se apruebe, ya va a ser penado porque eso es un fraude”, señaló.

Sheinbaum Pardo sostuvo que este tipo de contenidos representa un riesgo para la población, debido a que puede utilizar la imagen y la voz de servidores públicos para dar credibilidad a ofertas de inversión falsas y conseguir que las personas entreguen su dinero.

La jefa de Estado insistió en que el objetivo de la reforma es establecer consecuencias legales para quienes utilicen estas herramientas tecnológicas con fines fraudulentos, y no impedir que los ciudadanos expresen sus opiniones o elaboren contenido humorístico sobre figuras políticas.

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La discusión sobre la iniciativa ocurre en medio del crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial capaces de generar videos, fotografías y audios que pueden aparentar ser reales. Estas tecnologías pueden utilizarse para crear contenidos de entretenimiento, pero también para suplantar identidades y difundir mensajes engañosos.

Con esta reforma, el gobierno federal plantea atender el uso de la inteligencia artificial como mecanismo para cometer fraudes. No obstante, el alcance definitivo de las sanciones y las conductas que quedarían contempladas dependerán del contenido final de la legislación y de su aprobación.

Por ello, será importante conocer los términos específicos de la reforma para distinguir entre la creación de memes o expresiones políticas y el uso de imágenes o videos manipulados para engañar a otras personas y obtener un beneficio económico.