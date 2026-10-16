Sentencian a 20 años de cárcel al padre de Dafne Zapata por abuso sexual

Gabriel “N”, padre de la menor Dafne Zapata Quintos, asesinada en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado cometido contra su propia hija.

La condena fue dictada el viernes 16 de octubre de 2026 por un tribunal de enjuiciamiento, luego de que días antes lo encontrara responsable del delito.

La resolución llega siete años después del inicio del proceso judicial, impulsado a partir de la denuncia presentada por Alejandra Quintos, madre de la menor, quien exigió que el acusado fuera procesado y sentenciado por el abuso sexual.

La sentencia se conoce tres meses después del asesinato de Dafne, ocurrido en agosto en la academia militarizada Doentiz, en Ciudad Madero.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Por este caso permanecen detenidos el propietario de la institución educativa, la supervisora, un abogado y una compañera de la víctima, señalados como presuntos responsables de su muerte.

Tras darse a conocer la condena, Gabriel “N” anunció que interpondrá un recurso de apelación, pues sostiene que es inocente y considera que el juez no valoró adecuadamente las pruebas presentadas durante el proceso.

Son 20 años, es la mínima, pero estamos peleando, evidentemente la inocencia; por eso vamos a promover el recurso de apelación”, declaró al salir del Centro Integral de Justicia de El Mante, donde le notificaron la resolución.

El sentenciado también cuestionó la actuación del juzgador y manifestó su expectativa de que un tribunal superior revise el caso sin dejarse influir por la cobertura mediática.

Lo vamos a pelear y la apelación se dará cuenta un tribunal superior de todas estas irregularidades, evidentemente interpondremos una queja ante el juez, porque no puede hacer un fallo de culpabilidad con todo el caudal probatorio que no se comprobó el delito”, sostuvo.

Foto: Especial

Al ser cuestionado sobre los tres meses transcurridos desde la muerte de su hija, el maestro prefirió reservarse sus comentarios al considerar que se trata de un asunto personal.

Sin embargo, afirmó que continuará su lucha legal y que también busca limpiar la imagen de Dafne.

Añadió que el proceso judicial por el asesinato de la menor continúa en los tribunales de la zona sur de Tamaulipas, donde se sigue el caso contra los presuntos responsables.

Por su parte, Alejandro Castellanos, abogado de Gabriel “N”, informó que la defensa cuenta con un plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación de la sentencia, para presentar la apelación.

Ya estamos trabajando en eso para presentar este recurso”, señaló.

Gabriel continuará libre hasta que se agoten todos los recursos legales.