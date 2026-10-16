Uno de los fallecidos en doble ejecución en NL se desempeñó como policía

En torno a la doble ejecución registrada ayer sobre Gómez Morín, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que uno de las víctimas mortales se desempeñó como policía hasta el 2006, además que en la zona del ataque no hay cámaras del C4 o C5.

En rueda de prensa, el Fiscal Javier Flores Saldívar expresó que se realizan las investigaciones en torno al caso.

En el caso de uno de ellos creo que en 2006 había sido elemento de la policía”, señaló.

Mencionó que, sobre el otro ejecutado, no tienen evidencia de que se haya desempeñado en una corporación policiaca.

El fiscal comentó que lo que se tiene hasta ahora es que el vehículo de las víctimas habría sido seguido en su trayecto por el ayuntamiento de Monterrey.

Por lo que se está dando seguimiento a las cámaras, también dentro de las investigaciones se revisan los casquillos encontrados y los teléfonos celulares de los hombres asesinados.

Trascendió que uno de los fallecidos es Juan Carlos Serroque Roble, que hasta el 2006 trabajó en la policía de San Pedro, la otra víctima sería José Manuel Martínez Macías, quien hasta 2010 estuvo en el grupo SWAT de Seguridad Pública del estado.

El doble crimen se realizó en una zona de gran circulación, en los límites de San Pedro y Monterrey, pero a pesar de eso no hay cámaras del C4 o C5 en el sector.