Ebrard asegura que economía mexicana avanza para ‘ganar-ganar’ en T-MEC

Mientras América del Norte avanza hacia un modelo de relación comercial distinto, la economía mexicana comienza a acelerarse y el país está preparado para una negociación de ganar-ganar con Estados Unidos y Canadá, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien calificó la revisión del T-MEC como “el capítulo más difícil que ha enfrentado México en el último siglo”.

Se tiene, dijo, un crecimiento anual de 3.3 por ciento en el indicador correspondiente a julio y un incremento de 40.4 por ciento en las exportaciones durante agosto.

La actividad industrial de INEGI reportada el 12 de octubre respecto a agosto, nos dice más 3.6 por ciento anual. Y en manufacturas INEGI nos dice el 12 de octubre respecto a agosto, que tienes un incremento de más 3.2 por ciento anual”, afirmó con cifras respaldadas por el Banco de México.

Durante su comparecencia, ante comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de Diputados, donde fue recibido hasta con un pastel para celebrar su reciente cumpleaños 67, Marcelo Ebrard destacó que el primer triunfo para México en la renegociación, en un escenario marcado por el proteccionismo estadounidense y la incertidumbre internacional, es que el T-MEC se mantenga vigente.

Aunque su revisión implique ajustes y una evaluación anual, durante la próxima década, dijo.

No es lo que más nos gusta. Nos gustaría 16 años sin revisión. Pero está el tratado vigente”, afirmó ante legisladores.

Afirmó que la prioridad de la negociación es reducir al mínimo los temas que puedan modificarse, para cerrar el año con mayor certidumbre para los inversionistas.

Foto: Especial

Ese será el eje de la cuarta rondad de conversaciones, inicialmente prevista para septiembre de 2026, que fue pospuesta por ajustes en la agenda diplomática de Washington. Confió en que el próximo encuentro permita avanzar en la revisión del acuerdo y limitar los cambios que se pretendan introducir.

Rechaza incluir tema de seguridad

Cuestionado por la panista Angélica Granados Trespalacios, sobre la posibilidad de incorporar el tema de seguridad hemisférica como condicionante de la negociación comercial con Estados Unidos, Ebrard advirtió que vincular la reducción de aranceles con compromisos de seguridad sería riesgoso para el país.

Sería muy delicado para México aceptar que la reducción comercial ahora dependa de otro concepto que es seguridad”, respondió.

Explicó que la posición histórica de México ha sido mantener separados los asuntos comerciales y de seguridad, para evitar que las diferencias en una materia se conviertan en mecanismos de presión sobre la otra.

“Lo que es comercio tiene que estar en la esfera de comercio”, insistió, al considerar que concentrar todos los asuntos en una sola mesa negociadora colocaría al país en una posición de mayor vulnerabilidad.

Defiende el Plan México

Sobre los resultados del Plan México, Ebrard aseguró que los incentivos ya comenzaron a traducirse en proyectos de inversión, el objetivo es fortalecer el mercado interno, aumentar el contenido nacional de los productos y distribuir el desarrollo industrial más allá de la frontera norte.

Informó que la oficina creada para facilitar inversiones y otorgar incentivos, ha autorizado proyectos por más de tres mil 500 millones de dólares y mantiene una cartera de alrededor de 18 mil millones.

Además, el portafolio de inversión identificado para el sexenio supera los 400 mil millones de dólares.

Sobre los incentivos fiscales y financieros, indicó que “se ha ejercido cerca de 12 por ciento de los recursos contemplados para ese componente del Plan”, además de que se han puesto en marcha diversos productos de inversión por 20 mil 225 millones de pesos, con empresas beneficiadas en distintas entidades, entre ellas Chihuahua, donde “se tiene a 12 empresas beneficiadas”.

También defendió los polos de desarrollo industrial, al argumentar que buscan llevar infraestructura, empleo y actividad económica a regiones donde el sector privado difícilmente invertiría por sí solo.

Foto: Especial

Reclamos de la oposición

La oposición, sin embargo, puso en duda que los anuncios se hayan traducido en resultados concretos. María Angélica Granados Trespalacios, del PAN criticó que, pese a la relevancia del T-MEC, las empresas mexicanas continúan enfrentando obstáculos y señaló que la inversión extranjera nueva representa apenas siete por ciento del total reportado.

La comparecencia, que transcurría sin mayores confrontaciones, subió de tono cuando el también panista Marcelo Torres Cofiño exigió al secretario atender las críticas de su partido sobre los resultados en materia económica y de generación de empleos.

Estamos en una comparecencia y usted no comparece aquí. Si le duele y le molesta, retírese. Escuche bien lo que le voy a decir”, dijo Cofiño.

Agregó que el Plan México contempla “miles de proyectos y cientos de miles de millones de dólares en inversiones previstas”, pero sostuvo que México necesita fábricas en operación, empleos formales y recursos efectivamente invertidos.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, se vio obligado a intervenir, y recordó a los diputados el acuerdo para limitar a tres minutos las intervenciones y pidió respetar las reglas establecidas.