Máquinas del CJNG exhiben vacíos de seguridad en el gobierno de Nayarit

En Nayarit, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero insiste en presentar avances en materia de seguridad; sin embargo, operativos federales comienzan a exhibir grietas que apuntan a la presencia activa del crimen organizado en varios municipios de la entidad.

Un ejemplo reciente quedó al descubierto con las acciones emprendidas por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre el 29 de enero y el 5 de febrero, infantes de Marina decomisaron 39 máquinas tragamonedas, conocidas popularmente como “habichuelas”, en Bahía de Banderas, Jala, Ixtlán del Río y Compostela.

Las investigaciones señalan que estos dispositivos operaban sin permisos y eran utilizados como puntos de contacto para el reclutamiento de jóvenes por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En municipios con actividad turística y comercial constante, la instalación de este tipo de aparatos suele ser visible para inspectores, policías municipales y autoridades regulatorias. La omisión, voluntaria o por negligencia, termina favoreciendo estructuras criminales que buscan expandir su base operativa.

RLO