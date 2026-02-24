Máquinas del CJNG exhiben vacíos de seguridad en el gobierno de Nayarit
Entre el 29 de enero y el 5 de febrero, infantes de Marina decomisaron 39 máquinas tragamonedas que serían operadas como puntos de contacto del CJNG para reclutar jóvenes.
En Nayarit, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero insiste en presentar avances en materia de seguridad; sin embargo, operativos federales comienzan a exhibir grietas que apuntan a la presencia activa del crimen organizado en varios municipios de la entidad.
Un ejemplo reciente quedó al descubierto con las acciones emprendidas por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre el 29 de enero y el 5 de febrero, infantes de Marina decomisaron 39 máquinas tragamonedas, conocidas popularmente como “habichuelas”, en Bahía de Banderas, Jala, Ixtlán del Río y Compostela.
Las investigaciones señalan que estos dispositivos operaban sin permisos y eran utilizados como puntos de contacto para el reclutamiento de jóvenes por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En municipios con actividad turística y comercial constante, la instalación de este tipo de aparatos suele ser visible para inspectores, policías municipales y autoridades regulatorias. La omisión, voluntaria o por negligencia, termina favoreciendo estructuras criminales que buscan expandir su base operativa.
