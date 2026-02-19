EU bloquea a Kovay Gardens y a cinco mexicanos por esquema de fraude ligado al crimen organizado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como contra 17 empresas y cinco ciudadanos mexicanos. La acción se tomó por su presunta participación en un esquema de fraudes con tiempos compartidos operado por el el crimen organizado en Puerto Vallarta y zonas cercanas.

La medida, ejecutada a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), implica el bloqueo de activos y la prohibición de transacciones con ciudadanos o instituciones financieras estadounidenses. Según el FBI, entre 2019 y 2023 cerca de 6,000 personas en Estados Unidos fueron víctimas de este fraude, con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares.

Cómo funcionaba el esquema

De acuerdo con las investigaciones, el CJNG operaba call centers con personal que hablaba inglés de manera fluida. Estos centros se enfocaban en contactar a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría adultos mayores, a quienes convencían de vender o cancelar contratos de tiempos compartidos. Los estafadores cobraban tarifas falsas y, en muchos casos, las víctimas perdían sus ahorros de toda la vida.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló:

Ya sea a través del tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la orquestación de esquemas de fraude de tiempo compartido, los cárteles de drogas terroristas como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”

Los mexicanos sancionados por Estados Unidos

Entre los señalados se encuentra Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como uno de los principales operadores de la red. También fueron incluidos Oscar Enrique Jiménez Tapia Tagayas, José Luis Gutiérrez Ochoa Tolin, Jonathan Faustino Ríos González (Johnny Hood) y José Eduardo Palacios Rodríguez.

Las empresas relacionadas con Kovay Gardens, ubicadas en Jalisco y Nayarit, fueron igualmente sancionadas, lo que refuerza el cerco financiero contra las operaciones del CJNG.

El comunicado del Tesoro subrayó que el fraude con tiempos compartidos en México “ha plagado de víctimas estadounidenses por años, costándoles cientos de millones de dólares mientras organizaciones criminales como el CJNG se enriquecen”.

La acción forma parte de un esfuerzo sostenido de la OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para desmantelar las estructuras financieras del CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos de México.

Para las autoridades estadounidenses, estas sanciones buscan cortar las fuentes de financiamiento del grupo y enviar un mensaje claro de que sus operaciones no quedarán impunes.