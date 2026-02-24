Se quedó dormida en la central de autobuses y ya nunca despertó

Una mujer perdió la vida la mañana de este martes al interior de la Central de Autobuses de Monterrey, donde se encontraba junto a su esposo tras haber llegado recientemente a la ciudad, procedente de la Ciudad de México.

El hecho fue reportado alrededor de las 9:30 horas en el área de salas de espera de la terminal, cuando usuarios observaron a la mujer recostada sobre el piso, boca arriba y sin reaccionar.

Testigos señalaron que, en un inicio, pensaron que se trataba de una persona que se sentía mal, pero al notar que no respondía, dieron aviso al personal del lugar, quienes solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos arribaron minutos después para brindarle atención; sin embargo, tras una revisión confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se restringió parcialmente el paso de personas en el área de espera.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer fue identificada como María Guadalupe Rodríguez Ramírez, de 53 años de edad.

Personal de Servicios Periciales acudió al lugar para iniciar las investigaciones, recabar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado posteriormente al anfiteatro correspondiente.

Será a través de la autopsia de ley como se determinará con precisión la causa del fallecimiento, aunque de manera preliminar se presume que pudo tratarse de un problema de salud.

El incidente generó momentos de tensión entre pasajeros y trabajadores de la terminal, quienes observaron el despliegue de unidades de emergencia y autoridades ministeriales.

Tras concluir las diligencias, el área fue liberada y las actividades en la central continuaron con normalidad. Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el deceso.

Es la segunda mujer que muere esta semana en la Central de Autobuses

En otro caso, una mujer de 37 años falleció la mañana del lunes mientras se encontraba en la sala de espera de la Central de Autobuses de Monterrey, ubicada en el centro de la ciudad, luego de que presuntamente sufriera un paro cardiorrespiratorio.

El reporte se recibió alrededor de las 08:15 horas de este lunes 23 de febrero, cuando personal de emergencias fue alertado sobre una persona inconsciente al interior de la terminal.

Al llegar los cuerpos de auxilio, encontraron a la mujer acostada boca arriba sobre el piso en el área de espera, lo que provocó alarma entre los usuarios y trabajadores del lugar.

En ese momento, ya se encontraba en el sitio personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes habían iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar con la intención de estabilizarla.

Las labores de auxilio continuaron durante varios minutos, tiempo durante el cual rescatistas realizaron al menos 15 intentos de reanimación cardiopulmonar junto con elementos de Protección Civil municipal.

Sin embargo, pese a los esfuerzos coordinados, la mujer no presentó respuesta favorable, por lo que finalmente fue declarada sin vida en el mismo lugar.

La víctima fue identificada como Gertrudis, de 37 años, de quien no se tenía conocimiento de padecimientos médicos previos.

Hasta el momento, tampoco se ha determinado si la mujer se encontraba esperando abordar un autobús o si acababa de llegar a la terminal cuando ocurrió el incidente.

