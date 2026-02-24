Tereso Medina rinde protesta como nuevo líder de la CTM

En la celebración de su 90 aniversario y en el marco del XVII Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez tomó cargo para liderar la central obrera para el periodo 2026-2032.

Medina Ramírez releva a Carlos Aceves del Olmo quién decidió renunciar de manera voluntaria y no buscar una reelección.

Con una nueva visión, Tereso Medina pretende modernizar el sindicalismo mexicano ante las exigencias laborales.

“Hoy me dirijo ante ustedes con tres palabras que no son protocolo, son verdad: orgullo, gratitud y compromiso”.

“Orgullo por pertenecer a la casa grande, que es nuestra Confederación de Trabajadores de México; gratitud por que nadie llega solo, llego con la mano extendida de millones de trabajadoras y trabajadores; compromiso, compañeras y compañeros, porque esta encomienda la considero como una tarea histórica, lo digo como lo que soy obrero de base con más de cuatro décadas caminando junto a las y los trabajadores”.

Añadió qué hay momentos en la vida de las instituciones que no se repiten.

“Momentos en que una organización se mira al espejo y decide, con serenidad y valentía, qué conservar y qué corregir”.

Y agregó: "Que este momento se entienda con claridad, es tiempo de responsabilidad porque la unidad se cultiva con respeto y con diálogo, se construye todos los días; en la unidad cabemos todos, en la división perdemos; nosotros, con convicción y responsabilidad, elegimos la unidad, la unidad nacional es participación con responsabilidad, la unidad es convicción con carácter, la unidad es un solo compromiso".

Al evento asistió el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López.

En sus 90 años, la Confederación de Trabajadores de México ha tenido cinco secretarios generales desde su fundación en 1936.

Vicente Lombardo Toledano 1936-1941

Fidel Velázquez 1941-1947

Fernando Amilpa 1947-1950

Fidel Velázquez 1950-1997

Leonardo Rodríguez Alcaine 1997-2005

Joaquín Gamboa Pascoe 2005-2016

Carlos Aceves del Olmo 2016-2026

