Detienen a seis sujetos por incendiar autos y comercios en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que seis personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos de violencia registrados el fin de semana en la zona metropolitana del estado.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo estatal, los arrestos están relacionados con el incendio de un establecimiento comercial, actos de vandalismo en otra tienda y la quema de vehículos en distintos puntos del área metropolitana.

Señaló que, tras los primeros reportes, las autoridades implementaron un operativo de contención para controlar la situación y posteriormente desarrollaron labores de investigación que derivaron en las detenciones.

Entre detenidos hay menores de edad

El mandatario precisó que entre los detenidos hay dos o tres menores de edad.

Indicó que la Fiscalía estatal mantiene abiertas diversas líneas de investigación y realiza cateos y operativos adicionales para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, señaló que se analiza si los implicados tienen vínculos con grupos delictivos, aspecto que forma parte de las indagatorias en curso y cuya confirmación corresponde a la autoridad ministerial.

Pese a los incidentes, el gobernador afirmó que en la entidad existen condiciones de seguridad para el desarrollo de actividades públicas.

En ese contexto, confirmó que el partido entre la selección mexicana de futbol contra Islandia se llevará a cabo este miércoles en el Estadio Corregidora con acceso al público.

Finalmente, el mandatario expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas ante los hechos violentos registrados en otras entidades del país y señaló que continúan los operativos de vigilancia y supervisión en el estado.

