Aurora Inbox acelera su expansión en Latinoamérica y lanza su app móvil para iOS y Android

Aurora Inbox, la plataforma que fusiona WhatsApp, CRM y agentes de inteligencia artificial en un solo lugar, anunció hoy su expansión en Latinoamérica para atender la creciente demanda de pymes que necesitan responder más rápido, vender 24/7 y tener control real de sus conversaciones con clientes. Como parte de esta evolución, Aurora Inbox también presentó el lanzamiento reciente de su app móvil para Android e iOS, llevando toda la operación de ventas y atención a la palma de la mano.

En la región, WhatsApp ya no es "otro canal": es el canal principal. Pero para miles de negocios, el problema sigue siendo el mismo: demasiados mensajes, pocas manos, cero visibilidad y seguimiento inconsistente. Eso se traduce en ventas perdidas y clientes frustrados.

Aurora Inbox resuelve ese caos con una solución "todo en uno" que centraliza conversaciones y automatiza atención con agentes de IA entrenables (con la información del negocio), sin perder el toque humano cuando se necesita. Con esta expansión, Aurora fortalece su presencia regional con soporte y despliegue para múltiples países, acompañamiento a clientes y nuevas integraciones pensadas para el día a día de las pymes.

Con el lanzamiento de la app móvil, los equipos pueden operar desde cualquier lugar: responder clientes, asignar conversaciones, ver el pipeline y dar seguimiento a oportunidades en tiempo real, ideal para dueños y gerentes que necesitan visibilidad constante sin estar pegados a la computadora.

¿Qué cambia con la expansión en LATAM?

• Onboarding regional y acompañamiento cercano: implementación guiada, mejores prácticas y playbooks para equipos de ventas y atención.

• Agentes de IA entrenables por negocio: responden FAQs, califican prospectos, dan seguimiento y escalan a humanos cuando detectan casos especiales.

• Bandeja colaborativa y control de equipo: asignación de conversaciones, roles/permisos, historial centralizado y alertas de mensajes pendientes.

• Pipeline de ventas dentro de WhatsApp: cada conversación se convierte en oportunidad medible y gestionable, con etapas claras.

• Automatización multicanal: WhatsApp + Instagram + Facebook Messenger en un solo inbox, con reglas, etiquetas y segmentación.

• Integraciones vía API y conectores: conecta catálogos, inventarios, ERPs, CRMs, pagos, formularios de leads y flujos externos (por ejemplo, n8n).

"En Latinoamérica, WhatsApp es donde se ganan o se pierden ventas. La diferencia entre contestar en segundos vs. contestar horas después es enorme", afirmó Alejandro Bonilla, CEO de Aurora Inbox. "Nuestra expansión regional busca una cosa: que cualquier pyme pueda operar con tecnología de atención y ventas 24/7, como si tuviera un equipo completo trabajando todo el día".

Por su parte, Eliezer Garza, cofundador y CRO, destacó el impacto en eficiencia y crecimiento:

"Las pymes no deberían tener que elegir entre dar un servicio increíble o cuidar sus márgenes. Aurora Inbox automatiza lo repetitivo, ordena el seguimiento y le da visibilidad al dueño: qué se respondió, qué se está vendiendo y qué se está perdiendo".

Aurora Inbox ya está disponible en la región. Las empresas interesadas pueden solicitar una demo y conocer el producto en https://www.aurorainbox.com/.