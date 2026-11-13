Manlio Fabio Beltrones pide aclarar audios sobre credencial del INE

Las elecciones de 2027 en México podrían estar en riesgo si no se investiga a fondo y se aclaran los audios de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei y el proveedor Alfredo Hernández Casillas, donde se mencionan contratos o licitaciones relacionados con la credencial para votar con fotografía, advirtió el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera.

En alguno de los múltiples audios que se escuchan del señor Hernández, menciona la credencial de elector del INE, un concurso o una licitación que pudo haber ganado o intervenido, esto no hay que ocultarlo”, explicó Beltrones.

Recalcó que no debe haber ninguna duda relacionada con la organización de los comicios de 2027, de ahí el llamado a transparentar los audios y videos que han circulado en los últimos días y que han dado origen a la crisis en el INE.

“Hay que limpiar esa suciedad y hacer que surja certeza sobre el próximo proceso. A eso ningún partido político debería negarse”, aseveró Beltrones Rivera.

Evitar que en junio próximo estemos inmersos en un escándalo mayor, que pueda ser la acusación de que las elecciones no fueron limpias y que habría que trabajar para darle certeza y constitucionalidad a las mismas”, advirtió el senador por Sonora.

Recordó que toda esta crisis institucional inició cuando en el Senado de la República, de manera súbita, Morena y sus aliados subieron una modificación para quitarle la colegialidad al Instituto y dársela como atribución única a la presidenta del Instituto Nacional Electoral.

Este origen del problema fue el que generó los abusos y la corrupción por la cual hoy se discute dónde se encuentra la señora Taddei y sus socios, que generaron enorme fraude administrativo y económico en la institución que está encargada de vigilar que no existan fraudes de orden electoral”, apuntó Manlio Fabio Beltrones.

Aclaró que una reforma constitucional, como la que propuso en días pasados para regresar la colegialidad al INE, es posible hacerla aun cuando ya transcurre el proceso electoral.

“Propongo que no se trata más que de darle la colegialidad o regresarle la colegialidad al Consejo General del INE. De ninguna manera estamos haciendo una reforma electoral”, puntualizó.

Recordó que fue la misma presidenta de la República quien calificó como “cochinero” lo que sucede dentro del INE.