Inauguran Bioparc El Encanto para brindar segunda oportunidad a fauna silvestre

Un león africano sin el ojo izquierdo, rescatado de una finca en Badiraguato, Sinaloa, en la Sierra Madre Occidental, encontró una segunda oportunidad de vida en el recién inaugurado Bioparc El Encanto.

El ejemplar macho, de alrededor de un año y medio de edad, bautizado como "El Chino", fue hallado tras un operativo del Ejército Mexicano encerrado en una jaula con bajo peso corporal, deshidratado y con la lesión fresca en el rostro.

Foto: Ernesto Méndez | Excélsior

Así como este juvenil de león africano (Panthera leo), 40 grandes felinos víctimas de abandono, maltrato y tráfico ilegal de especies fueron trasladados por BioParc El Encanto, el cual asumió todos los costos desde Tijuana, Baja California y el llamado Triángulo Dorado, formado por los Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Los leones, tigres y jaguares se encuentran a salvo en una amplia área de cuarentenam donde reciben cuidados, atención médica y rehabilitación.

Tras cortar el listón inaugural del Bioparc El Encanto, que abarca 300 hectáreas a las afueras de Mazatlán, Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), destacó que detrás de cada uno de estos animales hay una historia y una oportunidad de recuperar su bienestar.

Esto nos recuerda que la conservación también significa rescatar, proteger y ofrecer una nueva oportunidad a quienes no pueden defenderse por sí mismos. En medio de circunstancias difíciles, necesitamos construir espacios que nos devuelvan la esperanza, que nos unan como sociedad y que nos recuerden que siempre es posible hacer algo bueno por la vida".

Foto: Ernesto Méndez | Excélsior

"También debemos reconocer lo que una iniciativa de esta naturaleza representa para Mazatlán y para Sinaloa. El turismo del futuro necesita ofrecer experiencias que vayan más allá del entretenimiento: experiencias que eduquen, generen conciencia, impulsen el desarrollo y dejen una aportación positiva a las comunidades", manifestó.

Raúl Ricardo Villavicencio, director general de El Encanto Desarrollos, subrayó que este proyecto, que contó en su primera etapa con una inversión de mil 200 millones de pesos, traerá beneficios a las comunidades aledañas como El Quelite, Los Zapotes, El Recreo, La Noria y la ciudad de Mazatlán, lo que atraerá mayor turismo, oportunidades de negocios y derrama económica.

“Bioparc El Encanto es sin duda el proyecto más importante de su tipo en América Latina, brindando empleos directos e indirectos desde su concepción y operación a cuatro mil 200 personas de las localidades", reveló.

Foto: Ernesto Méndez | Excélsior

Un safari en Mazatlán

En total, 800 ejemplares de vida silvestre como jirafas, cebras, hipopótamos y avestruces viven en el Bioparc El Encanto, que se distingue por su compromiso ético de conservación y bienestar animal, con entornos dignos que simulan hábitats naturales bajo estricata supervisión profesional.

A partir de este sábado 14 de noviembre, los visitantes podrán disfrutar de un concepto inmersivo tipo Safari, áreas de recreación, senderos interactivos y dinámicas que los reconectarán con la naturaleza y despertarán su conciencia ambiental.

Ubicado en el kilómetro 26 de la carretera libre Mazatlán–Culiacán, el Bioparc El Encanto, abrirá sus puertas en un horario de 9:00 a 17:00 horas.