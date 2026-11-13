Enfrentamiento entre policías y sujetos armados deja 4 detenidos en Tlaquepaque

Un enfrentamiento entre policías de Tlaquepaque, Jalisco, contra sujetos armados se registró la mañana de este viernes.

Fue como a las 7 de la mañana que se escucharon balazos, todos estábamos aquí trabajando y no había todavía gente, entonces lo que hicimos nosotros fue meternos a esconder en el baño porque ya todas las patrullas se vinieron aquí", dijo una vecina de la zona donde fue el enfrentamiento.

Los elementos recibieron el reporte de que varios sujetos estaban realizando detonaciones de arma de fuego al aire afuera de un domicilio, ubicado en el cruce de las calles Parote y Cedro, en la colonia Haciendas de San José.

Al arribo de nuestra unidad primer respondiente se percata de cuatro personas del sexo masculino, las cuales todavía realizan algunas detonaciones, por lo que los compañeros piden el apoyo de más unidades", informó Guadalupe Ramírez, supervisor general de la Policía de San Pedro Tlaquepaque.

Al llegar al lugar, los sujetos realizaron varios disparos contra los policías, quienes repelieron la agresión.

Los oficiales, al llegar y percatarse de las detonaciones, repelen la agresión".

Tras el intercambio de disparos, los policías lograron detener a los cuatro sujetos.

Logrando asegurar a cuatro personas del sexo masculino, mayores de edad, así como dos armas cortas, una al parecer calibre .40 y otra .380".

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. Hasta el momento, se desconoce si los detenidos cuentan con antecedentes penales.