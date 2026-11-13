Asume Toño Astiazarán la Coordinación Estatal de la Defensa por Sonora del PRI

•⁠ ⁠A nivel nacional es el primer coordinador estatal que ya cuenta con el respaldo del PRI y del PAN

•⁠ ⁠Defenderá un Sonora donde ninguna región, ningún municipio y ninguna familia se sientan olvidados.

Con la visión de defender el futuro de Sonora a través de una alianza ciudadana, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez rindió protesta ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Coordinador Estatal de la Defensa por Sonora.

Con este nombramiento, Toño Astiazaran se convierte a nivel nacional en el primer coordinador estatal en contar con el respaldo del PRI y del PAN rumbo al próximo proceso.

En un ambiente de auténtica fiesta que reunió a representantes priístas de todos los municipios de la entidad, Toño Astiazarán asumió la responsabilidad ante el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y Guadalupe Soto Holguín, Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora.

Excélsior

Hoy, los retos que enfrenta nuestro Estado nos ofrecen la oportunidad de pensar distinto, de dejar de hacer lo mismo de siempre y de construir la mejor alianza de todas ¡Una alianza ciudadana! Defender a Sonora y a México es defender nuestras instituciones, a nuestra democracia, al Estado de Derecho, a la rendición de cuentas y a la transparencia”, puntualizó Toño Astiazarán.

El Defensor por Sonora señaló que “Hoy hay muchos ciudadanos decepcionados porque su demanda de cambio se convirtió en un catálogo de promesas incumplidas. Por eso creo que no podemos confiar en la construcción del segundo piso de la transformación, a quienes no tuvieron la capacidad de edificar el primero”.

Destacó que defender a la entidad significa defender lo que queremos para las próximas generaciones, donde los jóvenes puedan estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida sin tener que marcharse a otros lugares; donde el campo tenga futuro con una actividad rentable; donde las familias puedan vivir tranquilas con seguridad; donde el agua, la infraestructura, la movilidad y los servicios públicos sean parte de una visión de largo plazo y, sobre todo, un Sonora donde ninguna región, ningún municipio y ninguna familia se sientan olvidados.

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El futuro que todos deseamos para nuestros hijos, no se puede construir con gobiernos que privilegian la ideología sobre los resultados, con gobernantes dedicados a dividirnos como sonorenses y con falsas promesas que sólo merman nuestra esperanza de un futuro mejor”, dijo Toño Astiazarán.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó la trayectoria, el talento y la capacidad de resultados de Toño Astiazarán, convocando a la estructura a caminar unidos y con humildad por todo el territorio sonorense.

Hoy un compañero nuestro, con prestigio, con talante y con talento, con capacidad y con resultados, un hombre serio, de familia, que tiene proyecto para Sonora, va a encabezar el proyecto de los sonorenses... Tenemos que regresar con humildad y con sencillez a tocar las puertas de todos los sonorenses en todo el estado para enderezar el rumbo de Sonora.”

La presidenta del PRI Sonora, Lupita Soto, destacó que la estructura del partido en Sonora se encuentra más viva, activa y cercana que nunca a las familias sonorenses, recorriendo las colonias y tocando puertas para refrendar la fuerza del priismo en todo el estado.