Capturan a cuatro integrantes de célula ligada a Los Ciclones en Matamoros

Cuatro presuntos integrantes de una célula criminal vinculada con la facción de los "Ciclones" del Cártel del Golfo fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, luego de un enfrentamiento armado registrado en la colonia Eva Sámano, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

La operación, realizada como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (Lobos) de la Guardia Nacional y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, quienes fueron recibidos con disparos de arma de fuego.

Tras repeler la agresión, los militares y guardias nacionales lograron someter a cuatro presuntos delincuentes, a quienes aseguraron un fusil Barrett calibre .50, tres armas largas, 14 cargadores, mil 200 cartuchos útiles y una granada de fragmentación.

También fueron decomisados aproximadamente 100 gramos de mariguana, equipo táctico, dos vehículos y 50 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", utilizados por grupos criminales para obstaculizar el desplazamiento de unidades de seguridad.

De acuerdo con información oficial, los detenidos formaban parte del círculo de protección de Fausto "N", alias "Choco", identificado como jefe de seguridad de Alan Alexis "N", hijo de José Alfredo "N", conocido como "El Contador", señalado como dirigente de la facción "Ciclones" del Cártel del Golfo.

Las autoridades relacionan a "Choco" con la organización de bloqueos carreteros y la quema de vehículos ocurridos el pasado 7 de mayo en Matamoros, acciones violentas registradas después de la captura de Axel Alfredo "N", alias "Axel", identificado como segundo al mando de esa organización criminal.

Asimismo, las investigaciones lo señalan como presunto responsable material del ataque, perpetrado el 17 de mayo, contra dos policías federales penitenciarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), agresión en la que uno de los agentes perdió la vida.

La detención de los cuatro presuntos integrantes de esta estructura criminal representa una afectación al grupo encargado de brindar seguridad a operadores de la facción "Ciclones", organización con presencia en la región fronteriza de Tamaulipas.

Los detenidos, las armas, los vehículos y el resto de los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos.