Manifestantes se retiran de la caseta de Tlalpan

A las 15:50 de este jueves los manifestantes provenientes de Guerrero concluyeron el mitin que mantuvieron en la caseta de peaje de la autopista de la Ciudad de México a Cuernavaca.

Un grupo de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, estudiantes de la Normal Isidro Burgos e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos cerraron por completo la autopista a las 12:20 horas.

Tras el cierre, cruzaron la caseta e intentaron seguir su camino hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sin embargo, fueron copados por elementos de la policía capitalina, con un camión atravesado sobre la carretera en dirección a Viaducto Tlalpan.

Tras una áspera negociación con el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, los manifestantes optaron por realizar un mitin en la carretera, que concluyó tres horas después.

La circulación en la caseta de peaje se normalizó a las 16:20 horas.

El sentido hacia Viaducto Tlalpan se mantuvo cerrado debido a que el camión que la policía utilizó para bloquear el paso de los manifestantes se quedó sin batería, y además los manifestantes le pincharon una llanta, impidiendo la reapertura de la circulación.

Medina adelantó que los normalistas retornarán este viernes a la Ciudad de México.

Madres buscadoras visibilizan crisis de desapariciones

Por Brenda Islas

Por otra parte, en el marco del inicio del Mundial 2026, la euforia deportiva se vio contrastada por la exigencia de justicia. Mientras los aficionados celebraban el arranque del evento deportivo internacional, colectivos de madres buscadoras alzaron la voz para denunciar la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

Las jornadas de protesta comenzaron por la mañana en el Ángel de la Independencia, punto donde los aficionados se reunían para celebrar. Allí, los colectivos manifestaron su postura de manera pacífica y colocaron fichas de búsqueda con los rostros de personas desaparecidas, buscando recordar que la tragedia persiste a pesar del ambiente festivo.

Otro contingente marchó por la Calzada de Tlalpan, dirigiéndose hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Al acercarse al recinto, el grupo fue interceptado y encapsulado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes impidieron su avance, manteniéndolos a distancia de la zona del Coloso de Santa Úrsula.

Los colectivos enfatizaron que la realización del Mundial no debe opacar la situación nacional pues más de 133 mil personas no han vuelto a casa. La protesta buscó visibilizar a las miles de familias que enfrentan la ausencia de sus seres queridos.