Multihomicidio en vivienda de Guadalajara deja 3 muertos y 2 heridos

Un multihomicidio registrado durante la madrugada de este lunes 20 de abril sacudió a la colonia La Nogalera, en Guadalajara, donde un ataque con arma blanca seguido de un incendio intencional dejó un saldo de tres personas fallecidas —entre ellas una mujer— y dos hombres gravemente heridos.

“Un presunto centro de consumo de drogas en el cruce de 18 de Marzo y calle Café fue el sitio de un ataque múltiple”, informó Imagen TV Guadalajara. “El saldo es de tres personas muertas y dos heridos críticos”, subrayó.

El caso ya es investigado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que hasta el momento se reporten detenidos.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada también referida como calle Café en algunos reportes, un inmueble identificado presuntamente como punto de venta y consumo de estupefacientes.

La emergencia se activó inicialmente por el reporte de dos personas lesionadas con arma blanca. Sin embargo, al arribar al lugar, paramédicos y elementos de seguridad encontraron un escenario mucho más complejo: un ataque múltiple que derivó en un incendio dentro del inmueble.

Los sobrevivientes —dos hombres de aproximadamente 30 y 50 años— presentaban múltiples heridas punzocortantes. Uno fue localizado en la vía pública, en el cruce mencionado, mientras que el segundo yacía en la parte posterior de la finca. Ambos fueron trasladados en estado crítico a un hospital.

Según sus testimonios preliminares, fueron agredidos por varios sujetos al momento de ingresar a la vivienda. Tras el ataque, los agresores habrían provocado el incendio con la aparente intención de borrar evidencias.

Incendio reveló la magnitud del crimen

La intervención del cuerpo de bomberos y de Protección Civil fue determinante para controlar el fuego. Tras sofocar las llamas y realizar labores de enfriamiento, los equipos de emergencia descubrieron el alcance real del ataque.

En el interior de la vivienda fueron localizados tres cuerpos calcinados, correspondientes a dos hombres y una mujer. De acuerdo con los primeros peritajes, además de las quemaduras, las víctimas presentaban lesiones producidas por arma blanca, lo que confirma la violencia directa del ataque antes del incendio.

Paramédicos en el sitio confirmaron que al menos dos de las víctimas fallecieron por las heridas punzocortantes, mientras que otra habría muerto a consecuencia de las quemaduras derivadas del fuego.

La intervención del cuerpo de bomberos y de Protección Civil fue determinante para controlar el fuego. Imagen TV Guadalajara

Testimonios clave y huida de una víctima

Uno de los elementos relevantes en la reconstrucción de los hechos es que una de las víctimas logró escapar del inmueble tras la agresión. Este sobreviviente, con heridas en cuello y pecho, consiguió pedir ayuda a familiares, lo que permitió activar el despliegue de emergencia.

El otro sobreviviente fue rescatado por bomberos durante las labores de control del incendio, lo que refuerza la hipótesis de que el fuego fue iniciado cuando aún había personas dentro de la vivienda.

Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales. El perímetro fue asegurado durante varias horas mientras se realizaba el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al servicio médico forense.

Peritos especializados recabaron evidencia tanto en el interior como en el exterior del inmueble, incluyendo rastros de combustión, posibles acelerantes y objetos relacionados con el ataque con armas blancas.

La investigación quedó formalmente a cargo de la Fiscalía estatal, que abrió una carpeta por homicidio múltiple y otros delitos asociados, incluyendo tentativa de homicidio en perjuicio de los sobrevivientes.

Aunque las autoridades no han confirmado un móvil oficial, la presunta actividad del inmueble como punto de distribución y consumo de drogas abre diversas líneas de investigación relacionadas con delincuencia organizada, disputas territoriales o conflictos internos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, pero las autoridades señalaron que se analizan testimonios, evidencia forense y posibles grabaciones de videovigilancia en la zona.

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