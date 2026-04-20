Incidente vial entre turista y chofer termina en 'botellazo' en Aeropuerto de Cancún | VIDEO

Un nuevo enfrentamiento entre turistas y prestadores de servicios se presentó en Cancún, Quintana Roo dentro del estacionamiento del aeropuerto del destino turístico a plena luz del día.

La riña fue dada a conocer por medio de redes sociales tras quedar grabada en video por otros usuarios. De acuerdo a las imágenes captadas la gresca se derivó tras un percance vial.

Según testigos el agresor que se presume es originario de los Estados Unidos, se aproximó de manera intimidatoria al prestador de servicios que manejaba una camioneta de traslados de personas y turismo.

Acto seguido y tras hacerse de palabras, el turista fue el primero en agredir utilizando una botella de agua que traía en la mano lo que provocó la reacción de la otra parte quien intentó golpearlo.

Ante el acto, se presentó una pequeña pelea que por fortuna no pasó a mayores gracias a la intervención de la gente ahí presente. Tras los hechos, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades sobre este incidente.

El caso vuelve a avivar el tema de los conflictos recurrentes entre turistas y transportistas en una de las zonas turísticas más importantes del país.

No es un caso aislado

Cabe mencionar que apenas el 4 de abril pasado se hizo viral el video de un taxista del Sindicato Lázaro Cárdenas del Río que discutió con unos turistas extranjeros, quienes lo acusaron de cobrar una tarifa excesiva y retenerlos.

Horas después de esta situación, que se hiciera viral, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) actuó e informó la suspensión de dicho operador, incluyendo la revocación temporal de su licencia.

fdm