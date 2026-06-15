La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 15 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 15 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 15 de junio de 2026

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8:36 Horas | Laura Itzel Castillo será la nueva secretaria de las Mujeres

La actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, será la nueva secretaria de las Mujeres en sustitución de Citlalli Hernández, así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que el trabajo en la dependencia no ha parado por no contar con titular.

"Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno, ella está definiendo las fechas", adelantó.

8:29 Horas | Sheinbaum celebra acuerdo entre EU e Irán para alcanzar la paz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para alcanzar la paz y espera que realmente se firme el pacto esta semana como está previsto, a fin de que se normalice la situación para que también se restablezcan los ingresos del gobierno federal.

"Qué bueno (el acuerdo), esperamos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos y el petroleo está hoy a 80 dólares más o menos, llegó a estar a más de 100, entonces ayuda porque en este momento estamos incentivando, más bien subsidiando el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar un parte IEPS, pues va a ayudar a que se restablezcan los ingresos ferales y es una buen noticia para el mundo", comentó.

8:27 Horas | Sheinbaum descarta nueva reunión de Segob con la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó una nueva reunión de la Secretaría de Gobernación con la CNTE luego de que el magisterio anunciara la toma de casetas para este lunes como parte de su nueva jornada de movilizaciones, pues sostuvo que el planteamiento es ir a los estados a consultar directamente a los maestros.

"No, por lo pronto no, lo que está planteado son reuniones tripartidas en los estados para las problemáticas de los estados", dijo la mandataria al ser cuestionada directamente sobre este tema.