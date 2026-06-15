EE.UU. juega al “policía bueno y al policía malo”: David Saucedo

En Estados Unidos están jugando al “policía bueno y al policía malo”, lo que explicaría las declaraciones que han hecho algunos funcionarios estadunidenses sobre la estrategia de seguridad en nuestro país, principalmente aquella dirigida a los cárteles del narcotráfico.

“Hace apenas unos días, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin, manifestó que México todavía cree en este tema de la soberanía y que había que respetarlo. Pero Sara Carter dijo exactamente lo contrario; es decir, que están realizando investigaciones contra políticos mexicanos y, en el caso de que no se entreguen o no sean capturados, el propio gobierno norteamericanos iría por ellos”.

De acuerdo con el consultor de seguridad, David Saucedo, este tipo de mensajes son una especie de “amenaza/oferta constante” por parte del gobierno estadunidense y con la que pretende forzar a México a acatar sus órdenes.

“En el caso de que México vaya acatando las directrices de Estados Unidos, irán respondiendo más o menos en positivo a las solicitudes del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero si se frena o hay una táctica dilatoria, como aparentemente se aprecia en la captura y en la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aparecerán los halcones del gobierno de Estados Unidos".

Y es que incluso, en estas reuniones bilaterales de seguridad, como la celebrada el viernes pasado, se harían evaluaciones sobre el avance de estas directrices, de acuerdo con el consultor.

“Es uno de estos acuerdos en los cuales las autoridades de Estados Unidos traen un pliego petitorio, incluso una hoja de ruta, un cronograma, donde obligan a las autoridades mexicanas a asumir estos compromisos e irlos palomeando de manera paulatina. […] Es un abanico muy grande, no se ha filtrado del todo la información. […] Todo esto bajo la presión, evidentemente, de la negociación del T-MEC”.

Esto contradice el discurso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la defensa de la soberanía nacional, y cuyas pautas dadas desde la administración de Donald Trump serían consideradas “colaboración sin subordinación”. Respecto al contenido de esas directrices, apuntó David Saucedo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, tendremos que esperar a la emisión del comunicado oficial desde la Casa Blanca.

“De tiempo atrás sabíamos que había solicitado acciones contra algunos otros gobernadores, ya se filtró el nombre, por ejemplo, del gobernador de Durango que también habría estado vinculado con actividades del cártel de Sinaloa, específicamente con los Cabrera y ‘el Mayo’ Zambada. El siguiente objetivo del gobierno estadunidense es lanzar embestidas contra liderazgos de la familia michoacana. También para que incremente la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y la frontera sur”.

Sin embargo, estos acuerdos no habrían sido revelados por el gobierno mexicano, “la presidenta los minimiza y dice que es en seguimiento a lo ya acordado; el problema es que nunca nos informaron qué se había acordado previamente”.

Finalmente, y respecto a las acciones que dieron muerte al líder de la banda criminal Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, al sur de Venezuela; Saucedo afirmó que la estrategia se debe a la apreciación de Estados Unidos, donde se presume que ese grupo buscaría atacar a ciudades estadunidenses.

“Tienen la percepción de que incluso están desplazando a las mafias mexicanas en algunas actividades ilícitas que antes tenían una especie de monopolio criminal. Me parece que es una percepción que no corresponde con lo que realmente ocurre en tierra”.

El experto Saucedo explicó que sucedería lo mismo que con el cártel de los Soles, cuya existencia y objetivos son puestos en duda ante la falta de pruebas; sin embargo, dijo, podría funcionar como termómetro ante eventuales operativos en otras naciones.