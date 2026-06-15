Sheinbaum celebra acuerdo de paz entre EU e Irán; "esperamos que se firme realmente"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este lunes 15 de junio de 2026 los reportes sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, al considerar que el fin del conflicto en Medio Oriente representaría un alivio para la economía mundial debido a la disminución en los precios del petróleo y la normalización de su suministro.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria destacó que la reapertura del estrecho de Ormuz permitiría restablecer el flujo de petróleo hacia distintas regiones del mundo, especialmente Asia y Europa.

Será un respiro para la economía de los países, ya no sólo era un problema de precio alto del petróleo, sino de acceso al abasto. Entonces, al abrirse el estrecho pues nuevamente está la posibilidad de acceder al petróleo, principalmente para los países asiáticos y también para Europa”, afirmó.

Sheinbaum confía en que negociaciones prosperen

Sheinbaum expresó su esperanza de que el acuerdo se concrete en los próximos días, al señalar que toda acción encaminada a la construcción de la paz genera beneficios globales.

Esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana, siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos”, dijo.

La jefa de Estado también destacó que una reducción en el precio internacional del petróleo podría beneficiar a México, ya que actualmente el gobierno federal mantiene apoyos para contener los precios de los combustibles.

El petróleo está hoy a 80 dólares, más o menos; llegó a estar a más de 100 el barril, entonces ayuda porque en este momento estamos apoyando, subsidiando, el precio de la gasolina y diésel al no cobrar una parte del IEPS”, explicó.

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¿Cuándo se firmará el acuerdo?

Las declaraciones de la primera presidenta del país se producen luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informara que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz tras varios meses de negociaciones diplomáticas.

Según el funcionario pakistaní, ambas naciones pactaron un cese inmediato y permanente de las operaciones militares, incluidas aquellas relacionadas con el conflicto en Líbano. Asimismo, adelantó que la firma oficial del acuerdo está programada para realizarse el próximo viernes en Suiza.