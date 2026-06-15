FOVISSSTE moderniza su estado de cuenta; ¿qué contendrá y cuándo estará disponible?

Los acreditados del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) contarán con un nuevo formato de estado de cuenta digital diseñado para facilitar la consulta y administración de sus créditos hipotecarios.

El organismo informó desde Palacio Nacional, que esta nueva herramienta estará disponible a partir del próximo 1 de julio a través de sus canales digitales y podrá descargarse directamente desde su portal electrónico.

La actualización se detalló forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la educación financiera de las personas acreditadas, al ofrecer información más clara, accesible y fácil de interpretar sobre sus financiamientos de vivienda.

¿Qué contendrá el nuevo formato?

De acuerdo a la información dada a conocer en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, uno de los principales cambios será la presentación de los datos más importantes del crédito en una sola vista, lo que permitirá a los usuarios conocer rápidamente cuánto les fue prestado, cuánto han pagado y cuál es el saldo pendiente.

A diferencia del formato anterior, que distribuía la información en diversas tablas y con un enfoque más técnico, la nueva versión apuesta por un diseño más visual y ordenado que facilitará la identificación de los datos clave.

¿Qué información incluirá?

El nuevo estado de cuenta incorporará diversos elementos para que los acreditados tengan un mejor control de su financiamiento.

Entre las novedades destacan:

Identificación clara del monto total prestado.

Identificación clara del monto total prestado. Información detallada sobre los pagos realizados.

Visualización sencilla del saldo pendiente.

Datos personales y laborales del acreditado.

Características del crédito, como fecha de otorgamiento, número de crédito y estatus.

Monto exacto que debe cubrirse cada mes.

Fecha límite de pago.

Explicación sobre el cálculo de la mensualidad.

Información educativa relacionada con créditos denominados en UMAs.

Datos y referencias para realizar depósitos o pagos.

Diferenciará pagos vigentes y adeudos vencidos.

Otra de las mejoras será la incorporación de apartados específicos para distinguir entre el pago mensual correspondiente y los adeudos vencidos, lo que permitirá a los acreditados conocer con mayor precisión su situación financiera.

Asimismo, el documento incluirá un resumen general del crédito que facilitará el seguimiento de las obligaciones de pago y el estado actual del financiamiento.