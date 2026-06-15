¿Te toca cobrar? Banco del Bienestar inicia dispersión de tres becas este 15 de junio

Miles de estudiantes de todo el país que son beneficiarios de los programas de apoyos educativos del gobierno de México comenzarán a recibir sus depósitos del 15 al 26 de junio a través del Banco del Bienestar.

La dispersión corresponde a tres tipos de becas:

Benito Juárez para educación media superior. Jóvenes Escribiendo el Futuro para nivel superior. Beca Gertrudis Bocanegra.

Cabe mencionar que los pagos se realizan de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Bajo esta premisa, las autoridades recordaron que los recursos serán depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día del depósito a retirar el dinero, ya que permanece seguro en la cuenta.

¿Cómo sé cuándo me toca cobrar?

El esquema de pago por orden alfabético busca agilizar la entrega de recursos y evitar aglomeraciones en sucursales bancarias. Las y los estudiantes pueden consultar la fecha exacta que les corresponde a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y del Banco del Bienestar.

La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio autorizado para recibir los apoyos económicos. Especial

Las autoridades federales señalaron que la tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio autorizado para recibir los apoyos económicos, por lo que exhortaron a las y los beneficiarios a mantenerse atentos únicamente a la información difundida por medios oficiales.

Aunado a lo anterior, es necesario precisar que las Becas para el Bienestar forman parte de la estrategia del gobierno de México para reducir la deserción escolar y apoyar la permanencia de estudiantes en los niveles medio superior y superior. En el caso de la Beca Benito Juárez, el apoyo está dirigido a alumnas y alumnos de bachillerato y preparatoria pública, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a estudiantes universitarios en condiciones prioritarias.

Las autoridades recordaron que las becas se entregan durante 10 meses del año, por lo que no se realizan depósitos durante el periodo vacacional de julio y agosto.