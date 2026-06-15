Pablo Lemus decreta suspensión de clases el jueves en Jalisco por el México vs Corea del Sur
El próximo jueves 18 de junio de 2026 será un día histórico para Jalisco, y para celebrarlo, el gobernador del estado decretó asueto escolar en toda la entidad.
Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, la Selección Mexicana de Futbol jugará un partido oficial en la ciudad de Guadalajara, lo que ha llevado a las autoridades del estad a tomar medidas especiales para que las familias tapatías puedan disfrutar del encuentro del combinado nacional.
Pablo Lemus decreta suspensión de clases el jueves 18 de junio
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció de manera oficial la suspensión de clases en todos los niveles educativos del estado para el próximo jueves 18 de junio. En su mensaje, destacó que la decisión tiene como objetivo principal permitir que las familias de Jalisco, incluyendo niñas, niños y el cuerpo docente, puedan vivir la gran fiesta mundialista y apoyar al equipo tricolor.
El partido que motiva este decreto es el esperado encuentro de la fase de grupos:
- Partido: México vs. Corea del Sur
- Sede: Estadio Guadalajara
- Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
- Horario: 19:00 horas
Las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y apoyando por supuesto a la Selección Mexicana de Futbol", dijo el gobernador.
¿Habrá labores en oficinas de gobierno y dependencias?
Para evitar confusiones en los trámites y servicios ciudadanos, Pablo Lemus aclaró si en el nuevo decreto entran las oficinas de gobierno y dependencias como ocurrió en la inauguración de la fiesta mundialista.
A diferencia del sector educativo, el sector gubernamental no tendrá asueto. Todas las oficinas, dependencias y servicios del estado trabajarán con absoluta normalidad durante el jueves 18 de junio. Si tienes algún trámite programado, podrás realizarlo sin contratiempos.
- Escuelas (Públicas y Privadas): Sin clases (Asueto oficial decretado).
- Oficinas de Gobierno: Laboran con normalidad.
- Sector Privado: Dependerá de cada empresa (no es un asueto contemplado en la Ley Federal del Trabajo, sino un decreto estatal enfocado al sector educativo).